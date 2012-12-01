به گزارش خبرنگار مهر، این دروازهبان که پائولو ویتو تام دارد در تیمهای پایه سائوپائولو به میدان میرفته و طی روزهای گذشته در تمرینات ذوبآهن حاضر بود.
این دروازهبان برزیلی 22 ساله، در اردوی کرج ذوبآهن، به تمرینات این تیم اصفهانی اضافه شد و طی روزهای گذشته همراه با تیم اصفهانی تمرین میکند.
گویا قرار است دروازهبان جدید ذوبآهن جایگزین دارکو بوژوویچ، دروازهبان صربستانی این تیم اصفهانی شود و جای او را در ترکیب این تیم اصفهانی بگیرد. بنابراین به احتمال زیاد ذوبآهن قرارداد دارکو بوژوویچ را فسخ خواهد کرد.
ذوبآهنیها به دنبال این هستند که دروازهبان ذخیره مسعود همامی، یک دروازهبان مطمئن باشد تا در صورت مصدومیت احتمالی او، جایگزین مناسبی برای این دروازهبان وجود داشته باشد.
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