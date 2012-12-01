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۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

سردار جعفری نسب:

38 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف و ضبط شد

38 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف و ضبط شد

قزوین- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 38 کیلوگرم مواد مخدر در چهار اقدام پلیسی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جعفری‌ نسب در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین پس از انجام اقدامات اطلاعاتی از تشکیل باند تهیه و توزیع مواد مخدر توسط دو نفر مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
 
وی افزود: ماموران با تکمیل تحقیقات خود در اقدامی مشترک با ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تهران، توانستند مقدار 31 کیلوگرم تریاک در صباشهر این استان کشف و دو قاچاقچی را دستگیر کنند.
 
فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: همچنین این ماموران با شناسایی یک قاچاقچی مواد مخدر و دستگیری وی، مقدار سه کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند.
 
سردار جعفری‌ نسب با اشاره به دستگیری سه قاچاقچی گفت: دستگیری سه قاچاقچی و کشف سه کیلوگرم تریاک در شهرستان بوئین زهرا از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته است.
 
این مسئول همچنین از کشف یک کیلو و 250 گرم هروئین توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در روز گذشته خبر داد و اظهارداشت: در این اقدام شش قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.
کد مطلب 1755466

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