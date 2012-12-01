رشد 100 درصدی طرح های پژوهشی دانشکده پزشکی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زنده دل ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه ما در سیاستهای آموزشی دانشکده پزشکی در ابتدا به دنبال ارتقاء سطح کمی و سپس به ارتقاء کیفی آموزشها هستیم، اظهار داشت: خوشبختانه در زمینه ارتقاء سطح کمی آموزشهای دانشکده پزشکی در سالجاری ظرفیت پذیرش دانشجویان افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه در سال 89 تعداد دانشجویان این دانشکده 495 نفر بوده است، افزود: هم اکنون 603 نفر دانشجوی پزشکی و علوم آزمایشگاهی در این دانشکده تحصیل می کنند.

رئیس دانشکده پزشکی استان لرستان ادامه داد: در سال 89 تعداد دانشجویان رشته پزشکی 387 نفر بوده که در سال 91 این تعداد به 451 نفر ارتقاء یافته است.

زنده دل همچنین با اشاره به اینکه پذیرش دانشجو در مقطع دستیار تخصصی در دانشکده پزشکی لرستان راه اندازی شده است، گفت: هم اکنون 5 دانشجوی بومی و یک دانشجوی مهمان در مقطع دستیار داخلی در دانشکده پزشکی لرستان تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه درخواست راه اندازی دستیار تخصصی در رشته های دیگری نیز داده شده است، اظهار داشت: در رابطه با تخصص اطفال نیز موافقتهای لازم گرفته شده است و این رشته از سال آینده به مجموعه رشته های دانشکده پزشکی لرستان اضافه می شود.

رئیس دانشکده پزشکی استان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه هم اکنون 11 مربی و 83 استادیار در دانشکده پزشکی لرستان فعالیت می کنند، تصریح کرد: همچنین 14 دانشیار در این دانشکده فعالیت می کنند که این میزان نسبت به دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

زنده دل اظهار امیدواری کرد که با این افزایش اعضای هیئت علمی شاهد ارتقا سطح کیفی آموزشهای دانشکده پزشکی و افزایش سطح درمان در استان باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در یک سال اخیر میزان طرحهای پژوهشی که درشورای پژوهشی دانشکده پزشکی لرستان پذیرفته شده اند رشد 100 درصدی داشته است، گفت: این پژوهشها منجر به ارائه مقالات خوبی نیز شده است.

رئیس دانشکده پزشکی استان لرستان در پایان بیان داشت: با وجود اینکه دانشکده پزشکی لرستان تیپ یک نیست اما دانشجویان فارغ التحصیل این دانشکده از سطح علمی بالایی برخوردار هستند و اکثر آنها در رشته های تخصصی خوبی قبول می شوند.