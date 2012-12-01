تقدیرفرماندهی نیروی هوایی ارتش از استاندار آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ خلبان حسن شاه صفی در بخشی از پیام تقدیر خود آورده است: در حیات مردم این دیار، خاطرات مردان عیاری است که زیارت یار را ، به خون طاهر خویش وضو می کردند چرا که در عشق نمازیست که اقامه اش جز به خون راست نیاید.
شهید سرلشکر خلبان خالد حیدری که بپاس خدمات بی دریغش یاد و خاطر وی را گرامی می داریم از اسوه هایی بود که حرفه مقدس خلبانی را با تمام حساسیت های آن پذیرفت و به فیض شهادت نائل گردید و با شهادت خود سربلندی و سرافرازی برای کشور اسلامی ایران و سندی پر افتخار برای خانواده خود به ارمغان آورد.
همت و بذل توجه جنابعالی در مراسم تشیع و تدفین پیکر پاک و مطهر شهید سرلشکر خلبان خالد حیدری شایسته و سزاوار تقدیر و سپاس است. امید که به لطف حضرت یزدان و در سایه آفتاب حضرت ولیعصر (عج) و به برکت خون مطهر شهدا و دعای مجیب مقام عظمای ولایت و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) موجبات خیر و رحمت در حیات دنیوی و اخروی برای شما پدیدار آید.
سرلشکرخلبان شهید خالد حیدری در روز سی و یکم شهریور ماه سال 1359 در عملیاتی پیروزمندانه و غرور آفرین پایگاه هوایی کوت عراق را بمباران کرده و در هنگام مراجعت هدف آتشبار نیروهای بعثی عراق قرار گرفته و به شهادت نایل شد.
پیکر پاک این شهید دلاور که عنوان نخستین شهید خلبان دفاع مقدس لقب گرفته است که آبان ماه سالجاری پس از تشییع در مهاباد در جوار یادمان این شهید در ورودی جاده مهاباد - ارومیه به خاک سپرده شد.
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