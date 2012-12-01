تقدیرفرماندهی نیروی هوایی ارتش از استاندار آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ خلبان حسن شاه صفی در بخشی از پیام تقدیر خود آورده است: در حیات مردم این دیار، خاطرات مردان عیاری است که زیارت یار را ، به خون طاهر خویش وضو می کردند چرا که در عشق نمازیست که اقامه اش جز به خون راست نیاید.

شهید سرلشکر خلبان خالد حیدری که بپاس خدمات بی دریغش یاد و خاطر وی را گرامی می داریم از اسوه هایی بود که حرفه مقدس خلبانی را با تمام حساسیت های آن پذیرفت و به فیض شهادت نائل گردید و با شهادت خود سربلندی و سرافرازی برای کشور اسلامی ایران و سندی پر افتخار برای خانواده خود به ارمغان آورد.

همت و بذل توجه جنابعالی در مراسم تشیع و تدفین پیکر پاک و مطهر شهید سرلشکر خلبان خالد حیدری شایسته و سزاوار تقدیر و سپاس است. امید که به لطف حضرت یزدان و در سایه آفتاب حضرت ولیعصر (عج) و به برکت خون مطهر شهدا و دعای مجیب مقام عظمای ولایت و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) موجبات خیر و رحمت در حیات دنیوی و اخروی برای شما پدیدار آید.

سرلشکرخلبان شهید خالد حیدری در روز سی‌ و یکم شهریور ماه سال 1359 در عملیاتی پیروزمندانه و غرور آفرین پایگاه هوایی کوت عراق را بمباران کرده و در هنگام مراجعت هدف آتشبار نیروهای بعثی عراق قرار گرفته و به شهادت نایل شد .