مانور نشتی و قطعی گاز بر اثر زلزله در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل ظهر شنبه در حاشیه برگزاری این مانور هدف از برگزاری آن را آمادگی هرچه بیشتر نیروهای امدادی و تعمیرات و سایر واحدها در حوادث غیرمترقبه و نیز شناسایی نقاط ضعف و قوت پرسنل عنوان کرد.

فیروز خدایی اضافه کرد: هماهنگی هرچه بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و سازمانهای مختلف دخیل در مواقع بحرانی از دیگر اهداف برگزاری مانورهای شرکت گاز است.

وی احراز آمادگی نیروهای عمل کننده در مانور زلزله، سنجش سرعت عمل نیروهای پست امداد در خصوص قطع به ‌موقع جریان گاز و اطفای حریق و حذف شرایط نا ایمن را از جمله اهداف مد نظر این واحد در مانور مذکور برشمرد.

خدایی همچنین حضور به موقع نیروها و اکیپهای مجهز به دستگاه‌های نشت یاب جهت شناسایی شبکه های آسیب دیده با هدف افزایش ضریب ایمنی و در نهایت شناسایی و بررسی نقاط ضعف و قوت نیروها و امکانات مورد استفاده در بحران را از اهم اهداف این مانور عنوان کرد.

وی با ابراز خرسندی از نحوه اجرا و سرعت عمل نیروهای حاضر در منطقه افزود: تلاش می کنیم با تبدیل نقاط ضعف به قوت در مانورهای آتی شاهد اجرای هرچه بهتر سناریوهای حوادث غیر مترقبه باشیم.

