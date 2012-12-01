دستگیری چهار خرده فروش موادمخدر در لامرد/ آتش سوزی سه واحد مسکونی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی لامرد با استفاده از سگهای مواد یاب، در بازرسی از منزل چهار خرده فروش موادمخدر دو کیلو و 552 گرم تریاک کشف کردند.

ماموران انتظامی شهرستان لامرد پس از شناسایی چند خرده فروش موادمخدر، با استفاده از سگهای مواد یاب در بازرسی از منزل آنها مقدار دو کیلو و 552گرم تریاک، دو قوطی افشانه دفاع شخصی، یک عدد ترازوی توزین مواد مخدرو تعدادی ادوات استعمال مواد مخدر کشف و در این رابطه سه قبضه سلاح جنگی نیز کشف و چهار نفر را دستگیرکردند.

دو مورد واژگونی خودرو در یک روز

دو مورد واژگونی خودرو به مرکز فرماندهی 125 گزارش شد که یک مجروح در بر داشت.

مورد اول مربوط به واژگونی یک دستگاه پژو 206 منجر به خسارت 40درصد خودرو شد که بلافاصله پس از حضور امدادگران از ایستگاه 10(خیابان بریجستون) به محل حادثه واقع در خیابان شهید شیرودی پس از ایمن کردن محل بوسیله علائم هشداردهنده و برداشتن بست باتری، اقدام به برگرداندن خودرو بوسیله تجهیزات هیدرولیک خود کردند.

همچنین واژگونی پژو 206 منجر به گیر افتادن راننده درون خودرو شد که آتش نشانان از ایستگاه پنج (بولوار امیر کبیر) پس از برگرداندن خودرو به حالت اولیه، اقدام به رها سازی مرد 28 ساله که مجروح شده بود کرده و فرد را تحویل عوامل اورژانس دادند. در این حادثه نیز خودرو 206، 80 در صد خسارت دید.

سه مورد حریق

در دو روز گذشته سه مورد حریق به مرکز فرماندهی 125 گزارش شد که جز مهمترین ماموریتهای این سازمان می باشند.

مورد اول حریق منزل مسکونی دو طبقه به مرکز فرماندهی گزارش شد که پس از حضور آتش نشانان از ایستگاه 9 (بولوار هفت تنان) به محل حادثه واقع در خیابان کریم خان زند حریق ظرف مدت 117 دقیقه اطفا شد.

همچنین یک مورد حریق منزل مسکونی واقع در چهارراه تحویلی گزارش شد که علت آن انتقال حرارت از بخاری به کمد مجاور بخاری و در نهایت کندسوزی اعلام که منجر به ایجاد حریق و سرایت به سایر نقاط منزل شده است.

آتش نشانان از ایستگاه شش (بولوار عدالت) پس از حضور در محل بوسیله دو دستگاه خودرو اطفایی - امدادی اعزامی و یک خط در سه رشته آبدهی لوله 1.5 اینچی حریق را ظرف مدت 142 دقیقه اطفا کردند.

مورد سوم مربوط به ایجاد حریق در طبقه دوم آپارتمان واقع در خیابان سراج بود که علت آن انبار وسایل در بالکن و ایجاد حریق به علت بی توجهی و سرایت آتش به مکان های دیگر اعلام شد که بوسیله خاموش کننده و یک خط در دو رشته آبدهی لوله 1.5 اینچی حریق اطفا شد.