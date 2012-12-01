برگزاری 122 مراسم دهه دوم محرم در کردستان/گفتمان دانشجویی در سقز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای هیئت های مذهبی استان کردستان از برگزاری 122 مراسم دهه دوم ایام محرم الحرام در این استان خبرداد.

علی خزایی اظهار داشت: این مراسم در سطح شهر و روستاهای استان و با حضور اعضای هیئت مذهی و مسئولان این هیئت برگزار می‌ شود.

وی افزود: از این تعداد 26 مراسم در روستاهای اطراف و 72 روضه خانگی در سطح شهرها برگزار می ‌شود همچنین سه مراسم در سنندج، پنج مراسم در بیجار، پنج مراسم در قروه، چهار مراسم در سریش ‌آباد، دو مراسم در دلبران و در هر کدام از شهرهای دزج، وینسار، حسن ‌آباد یاسوکند، کامیاران و سقز یک مراسم برگزار می‌ شود.

رئیس شورای هیئت مذهبی استان کردستان یادآور شد: برگزاری محفل انس با قرآن کریم، اقامه نماز جماعت در هیئت مذهبی و مساجد استان و تفسیر قرآن کریم و قرائت قرآن از دیگر برنامه ‌های دهه دوم ایام محرم است.

برگزاری دو گفتمان دانشجویی در ماه محرم الحرام در سقز

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز از برنامه ریزی برای برگزاری دو گفتمان دانشجویی در گرامیداشت ماه محرم به همت این اداره خبر داد.

حجت‌ الاسلام محمد وحیدی اظهار داشت: به همت اداره تبلیغات اسلامی سقز و اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با برنامه ریزی انجام شده دو گفتمان دانشجویی در گرامیداشت ایام ماه محرم الحرام با هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده و با موضوع محرم و شخصیت و جایگاه حضرت امام حسین(ع) و نقش دانشجو در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر که از اهداف قیام امام حسین (ع ) بود توسط این اداره برگزار می شود.

برگزاری مراسم دهه دوم محرم در 120 هیئت مذهبی قروه

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه از برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری دهه دوم محرم در 120 هیئت مذهبی این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی رستمی گفت: این هیئت ها در دهه دوم محرم آمادگی خود را برای برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اعلام کرده اند.

وی افزود: در هیئت مذهبی شهرها و روستاهای تابعه مراسم تعزیه خوانی برگزار و به مدت ده شب به صورت دستجات سینه زنی و اجرای تعزیه در سطح شهر حرکت می کنند.

وی عنوان کرد: در دهه دوم محرم 40 مبلغ برای تبلیغ و ارشاد به هیئت مذهبی مساجد و تشکل های دینی شهر و روستاها اعزام می شوند.

برگزاری برنامه هیئت محبان حضرت فاطمه(س) سنندج به مناسبت دهه دوم محرم

برنامه های دهه دوم ماه محرم الحرام از سوی هیئت محبان حضرت فاطمه (س) شهرستان سنندج برگزار می شود.

این هیئت به مدت 10 شب با حضور بانوان عضو هیئت مذهبی سنندج مراسم عزاداری، مداحی و سخنرانی برگزار می کند.

در این مراسم حجت الاسلام لطیفی نیا از روحانیون منطقه به سخنرانی می پردازند و خانم ها خزایی، شهابی و کیخواه نیز مدیحه سرایی می کنند.