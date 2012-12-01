به گزارش خبرنگار مهر، در مهرماه سال 1391 تعداد ثبت پایان نامه در پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها، رسالههای تحصیلات تکمیلی به بیشترین میزان خود یعنی به 5 هزار و 346 عنوان و تایید دانشگاهها به 4 هزار و 381 عنوان رسید.
براساس گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، با آغاز ثبت پایان نامه در پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها از بهمن ماه سال 1387 تاکنون بیش از 90 هزار پایاننامه در این پایگاه به ثبت رسیده است. این پژوهشگاه در مجموع اطلاعات بیش از 220 هزار پایان نامه را جمع آوری کرده است.
پایگاه ثبت اطلاعات پایاننامه ها و رسالههای تحصیلات تکمیلی کشور برای ثبت اطلاعات پایاننامههای کارشناسیارشد و رسالههای دکترای کشور ایجاد شده است.
جمعآوری اطلاعات پایاننامهها و رسالهها در این پایگاه بصورت برخط و براساس نظام ثبتی است؛ برهمین اساس دانشجویان پس از اتمام مراحل دفاع پایاننامه، اطلاعات خود و پایاننامه خود را در پایگاه ثبت به نشانی http://thesis.irandoc.ac.ir به همراه نسخه کامل word و pdf درج کرده و کد رهگیری دریافت میکنند؛ دریافت کد رهگیری به منزله ثبت اطلاعات در پایگاه است و این کد را جهت انجام امور فارغ التحصیلی به دانشگاه محل تحصیل خود اعلام میکنند.
در مرحله بعد دانشگاه با نام کاربری و کلمه عبور وارد سایت شده و اطلاعات دانشجو را مشاهده کرده و بعد از بررسی موارد ثبت شده، اطلاعات دانشجو و پایاننامه را تایید میکند؛ پس از طی این مراحل دانشجو میتواند فارغ التحصیل شود.
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