مسعود مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخاب "یوئیچی نیشیمورا" ژاپنی به عنوان بهترین داور سال 2012 آسیا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این داور ژاپنی چند سال است که کاندیدای این سمت می‌شود و به نظرم انتخاب ایشان به عنوان بهترین داور سال 2012 آسیا انتخابی صحیح بود.

وی اضافه کرد: قرار گرفتن نام علیرضا فغانی در جمع کاندیداهای بهترین داور سال آسیا موفقیت بزرگی است و انتخاب نشدن در مرحله نهایی چیزی از ارزش‌های این داور جوان و آینده‌دار کم نمی‌کند.

عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال ادامه داد: "یوئیچی نیشیمورا"ی ژاپنی و "راوشان ایرماتوف" ازبکستانی سابقه قضاوت در جام جهانی و مسابقات مهم بین المللی را داشتند و پیش از اعلام اسامی نفرات برتر آسیا پیش بینی می‌شد فغانی شانس کمتری برای انتخاب شدن داشته باشد، هر چند او با شایستگی یکی از نامزدهای چنین عنوانی شده بود.

وی رقابت نزدیک فغانی با نیشیمورا و ایرماتوف را موضوع بسیار مهمی دانست و تاکید کرد: اگر فغانی به همین روند ادامه دهد، در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند عنوان بهترین داور سال آسیا را به دست آورد.

مرادی در پایان گفت: قرار گرفتن در بین سه داور برتر آسیا بسیار ارزشمند است اما برای انتخاب شدن فاکتورهایی وجود دارد که از جمله آن کاندیداتوری برای جام جهانی، قضاوت خوب در قاره و نفر اول فهرست بین المللی کشور متبوع است.