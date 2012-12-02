به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌ای از شعرهای اوکتای رفعت، شاعر ترک در حال حاضر توسط چوکا چکاد مترجم در حال بازگردانی به زبان فارسی است که قرار است کتابی از اشعار گزیده این شاعر را تشکیل بدهد. رفعت سومین شاعر مثلث گروه «غریب‌چی» در ترکیه است که اورهان ولی و ملیح جودت دو شاعر دیگر ترک اضلاع دیگر آن بودند.

پیش از این شهرام شیدایی، آثار و اشعار دو ضلع دیگر مثلث غریب‌چی‌ها را ترجمه کرده است. ترجمه اشعار رفعت نیز توسط چوکا چکاد انجام می‌شود که قرار است مجموعه‌ای از اشعار منتخب این شاعر به صورت آنتولوژی در قالب یک کتاب به چاپ برسد.

این اشعار از زبان ترکی استانبولی به فارسی بازگردانی می‌شوند و تا به حال حدود 20 تا 30 شعر از اشعار این شاعر به فارسی ترجمه شده‌اند. چکاد قرار است حداقل 120 قطعه از اشعار رفعت را به فارسی بازگردانی کند. این شاعر ترک 3 مجموعه شعر دارد که مجموعا حجمشان هزار صفحه می‌شود و چکاد گزیده‌ای از شعرهای این 3 کتاب را به انتخاب خود ترجمه خواهد کرد. رفعت آثار دیگری چون نمایشنامه و رمان هم دارد ولی 3 کتاب مذکور به اشعار وی اختصاص دارد.

بعد از اتمام ترجمه، ناشر کتاب مجموعه گزیده اشعار اوکتای رفعت، احتمالا انتشارات کلاغ سفید خواهد بود تا این کتاب در کنار دو مجموعه ترجمه شده از اورهان ولی و ملیح جودت، یک سه‌گانه را تشکیل بدهد.

اوکتای رفعت شاعر و نویسنده ترک بود که در سال 1914 متولد شده و در سال 1988 درگذشت. وی برنده جوایز مختلفی در عرصه شعر از جمله جایزه شعر انجمن زبان ترکی است. این شاعر به همراه اورهان ولی و ملیح جودت، گروه غریب‌چی را در ترکیه تشکیل دادند.