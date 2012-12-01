برگزاری دوازدهمین نمایشگاه الکامپ خوزستان

رحیم جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با دومین نمایشگاه حفاظتی، امنیتی، دوربینهای مداربسته و سیستم های ارتباطی که صبح امروز افتتاح شد، دوازدهمین نمایشگاه الکامپ خوزستان نیز برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه امروزه توجه به تکنو لوژی و فن آوری های جدید یکی از مهمترین ابزار و عوامل پیشرفت و ترقی جوامع محسوب می شود و ارتباطات وسیع و همه جانبه، دنیای مجازی، دیتاها و علوم رایانه مرزهای جغرافیایی را در هم شکسته و ملل و اقوام و عقاید و بینش ها را به هم نزدیک و نزدیکتر نموده ، در همین راستا برگزاری نمایشگاه های تخصصی می تواند کمک های بسیار شایانی را در این امر به متخصصان و فعالان بخش الکامپ، رایانه و اینترنت کند.

جلیلی تصریح کرد: در ادامه آشنایی با جدیدترین تکنولوژی ها و محصولات و سیستم ها و دستاوردهای امروزه در این بخش، تبادل اطلاعات و دانش فنی و رقابت سالم بین صاحبان این صنعت از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی اظهار امیدواری کرد که همه متخصصان و علاقمندان بتوانند ضمن بازدید از نمایشگاه با علوم و تکنولوژی و فناوری های جدید آشنا و در ارتقای کمی و کیفی و بالا بردن سطح دانش خود نسبت به رفع نیازهای مربوط در این بخش اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خوزستان گفت: دوازدهمین نمایشگاه الکامپ با حضور 35 شرکت از استانهای تهران، اصفهان و خوزستان از تاریخ 11 آذرماه به مدت 4 روز از ساعت 10 تا 12 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان برگزار می شود.