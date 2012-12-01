جدیدترین اثر آیت الله صافی گلپایگانی به عنوان "صراط مستقیم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "صراط مستقیم" مجموعه شبهات وهابیت مطرحشده در کتابها، جزوات، اینترنت و شبکههای ماهوارهای است که در سالجاری توسط بعضی از مؤمنان به محضر آیت الله صافی گلپایگانی ارائه شد و از ایشان درخواست شد که به این شبهات پاسخ دهند.
این مرجع تقلید با وجود اشتغالات فراوان علمی و پاسخگویی روزانه به نامه ها و استفتائات و نیز تدریس و تألیف و همچنین ملاقاتهای مهمّ روزانه، احساس مسئولیّت کرده و با قلم رسا و مستدل خود به این شبهات پاسخ دادهاند.
این روش در عصر غیبت حضرت مهدی(عج) به نحوی دیگر استمرار پیدا کرد و معاندان ولایت و خلافت منصوص از جانب خداوند، با شبههپراکنی و پوشاندن حقایق توسط فرقه گمراه و گمراه کننده وهابیّت، ارادهشان بر این واقع شده است که نور ولایت را خاموش سازند غافل از اینکه خداوند متعال وعده داده است که مؤمنین امّت پیامبر را در هجوم شبهات به "صراط مستقیم" هدایت خواهد کرد.
این مجموعه مشتمل بر شبهات و سؤالاتی است که وهابیّت و برخی مخالفان بیاطلاع در کتابها، جزوات، اینترنت و شبکههای ماهوارهای مطرح کرده و میکنند و بارها و بارها بزرگان و دانشمندان شیعه پاسخ آنها را با استدلالهای مبتنی بر قرآن کریم، سنّت، عقل و تاریخ دادهاند.
در سال جاری بعضی از شیعیان این سؤالات و شبهات را خدمت مرجع عالیقدر آیت الله صافی گلپایگانی تقدیم کردند و از وی درخواست پاسخ به آنها را کردند.
وی با وجود اشتغالات فراوان، احساس مسئولیّت کرده و خودشان به این شبهات پاسخ دادند.
پاسخهای این مرجع تقلید در کتاب "صراط مستقیم" با قلمی رسا، پر محتوا و با تکیه بر مسلّمات فریقین گرد آمده است که میتواند منبع بسیار خوبی برای محقّقان، مبلّغان و نیز هدایتگر آنانی باشد که با این شبهات مواجه شده و میشوند.
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