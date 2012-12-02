بازسازی روستای زلزله زده هیبت بیگلو به اتمام رسید

قربان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اعلام کرد: در این روستا که دارای 27 واحد مسکونی کاملا تخریب شده بود، در کمتر از 70 روز کارآواربرداری و بازسازی آن به نحو احسن انجام شد.

وی افزود: هم اکنون تمامی واحدهای این روستا به صورت کامل تحویل مالکان آن شده واهالی این روستا در آن ساکن هستند.

محمدی ابراز داشت: ساخت هزار و 700 واحد مسکونی در 22 روستای ورزقان بر عهده ستاد معین گلستان گذاشته شده است که غالبا به طور کامل آسیب دیده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ادامه داد: تا کنون کار آواربرداری ، پی کنی و آرماتور بندی همه این واحدها به پایان رسیده و واحدهای مسکونی همه اهالی این روستاها در حال واگذاری است.