زمان ورود ضریح امام حسین(ع) به آبادان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب صدیقی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برای استقبال از ضریح امام حسین(ع) در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری آبادان افزود: از این استقبال نسلهای آینده سخنها خواهند گفت.

وی در مورد زمان ورود ضریح امام حسین(ع) به آبادان اظهار کرد: به دلیل حجم گسترده استقبال مردم شهرهای در مسیر حرکت مدت زمان توقف در این شهرها قابل پیش بینی نیست.

صدیقی یادآور شد: در زمان حاضر نمی توانیم زمان دقیق ورود ضریح به آبادان را اعلام کنیم ولی آنچه مشخص است این ضریح بین روزهای پنجشنبه هفته جاری تا شنبه آینده به آبادان می آید.



معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار آبادان در خصوص مسیر عبور ضریح امام حسین(ع) در شهر آبادان ادامه داد: ضریح یادشده پس از رسیدن به میدان ورودی شهر به سمت کوی فرهنگیان سپس پل ایستگاه 12 مقابل زیارتگاه سید عباس (به عنوان نخستین ایستگاه تجمع مردمی) بعد از آن به سمت ایستگاه هفت و سپس ابتدای میدان طیب، کلانتری 13، بلوار دهداری، میدان انقلاب، بلوار معلم، بلوار ولایت، ابتدای فرعی 13، ایستگاه اتوبوسرانی و در نهایت در جایگاهی مقابل سازمان تبلیغات اسلامی مستقر می شود.



به گفته صدیقی، ضریح یادشده به هیچ عنوان از روی خودرو حامل پیاده نمی شود و به همان شکل در محل مستقر می گردد. این ضریح به منظور بهره وری مردم مومن و متدین وهم نوایی و درد دل آنان با سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) به مدت یک شب در آبادان باقی می ماند.



وی یادآور شد: استقبال از ضریح امام حسین(ع) کار دل است که نیاز به دستور و نامه مکتوب ندارد از این رو تمامی ارگانها برای استقبال اعلام آمادگی کامل کرده اند.



صدیقی گفت: از طریق پیامک لحظه ورود به اعضای کمیته استقبال از ضریح مطهر امام حسین(ع) اطلاع رسانی می شود.



وی با تاکید بر لزوم خبر رسانی به مردم از طریق نصب بنر، خبر، هیئتهای مذهبی و گشتهای خودرویی حامل سیستمهای صوتی که با گذر از کوچه و خیابان به مردم اطلاع رسانی کنند، افزود: در زمان حاضر تمامی امکانات مورد نیاز برای استقبال مهیا شده است.



معاون عمرانی استانداری خوزستان، همچنین با اشاره به اینکه گروهی از مردم سایر شهرها برای استقبال از ضریح امام حسین(ع) قصد عزیمت به آبادان را دارند، اظهار کرد: جمعیت بسیاری سوای از مردم شهرهای منطقه و شهرهای همجوار برای حضور در آبادان و استقبال مراتب را اعلام کرده اند.



وی با اشاره به حضور خیل جمعیتی از سایر شهرهایی که در مسیر حرکت ضریح با آن همراه شده اند، تصریح کرد: برای استقبال و اسکان این افراد برنامه ریزیها و هماهنگیهای لازم با سازمانها و ادارات مختلف صورت گرفته است که امید می رود همه چیز به نحو مطلوبی به انجام برسد.



معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار آبادان در بخش دیگری از سخنان خود به حضور مردم اروندکنار وچوئبده وسایر روستاهای تابعه آبادان اشاره کرد و گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته با شهرداریها اروندکنار وچوئبده کار جابجایی مردم به آبادان با بهره گیری از سرویسهای موجود صورت می گیرد.