استفاده مجدد از سلاحهای ممنوعه علیه مردم/نقض حقوق بشر ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، شاهدان عینی گزارش دادند: نظامیان رژیم بحرین دیشب با حمله به تظاهرات کنندگان تعدادی را بازداشت و برخی دیگر را زخمی کردند.

شاهدانی عینی بیان کردند: این تظاهرات به دعوت ائتلاف چهارده فوریه و در اعتراض به محاصره سه هفته ای روستای مهزه برگزار شد.

این شاهدان اعلام کردند: دهها زن و مرد بحرینی که چهره های خود را پوشانده بودند در حالی که تصاویر بازداشت شدگان و پرچم بحرین را حمل می کردند شعارهایی علیه آل خلیفه سر دادند.

شاهدان بیان کردند: نظامیان رژیم بحرین برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گاز اشک آور، بمبهای صوتی و سلاح ساچمه ای استفاده کردند.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق بحرین به عنوان بزرگترین گروه اپوزیسیون بحرین بیان کرد: اقدامات نظامیان رژیم در روستای مهزه، به مثابه تروریسم دولتی و جنایت علیه انسانیت است.