ساخت بافت سه بعدی مغز در آزمایشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه فناوری ماساچوست ( MIT) و دانشکده پزشکی هاروارد می گویند با این روش سازه های بافتی تولید کرده اند که بسیار شبیه ترکیب سلولی موجود در مغز زنده است.

این پژوهش به دانشمندان کمک می کند چگونگی شکل گیری ارتباط نورون ها با یکدیگر را مطالعه کرده و چگونگی واکنش سلول های یک بیمار به داروهای مختلف را پیش بینی کنند.

اوتکان دیمیرچی از محققان این پروژه می گوید: فکر می کنیم با چنین پژوهشی در عرصه عصب زیست شناسی، می توان مسیرها و زمینه های مختلفی را بررسی کنیم.

"اد بویدن" یکی دیگر از این محققان نیز گفت: اگرچه دانشمندان موفقیت هایی را در رشد بافت های مصنوعی مانند کبد و کلیه داشته اند اما در مسیر تولید بافت مغز چالش های منحصر به فردی پیش رو دارند.

به گفته وی یکی از این چالش ها ناهمگنی فضایی باورنکردنی در مغز است. در بافت مغز انواع بسیار مختلفی سلول وجود دارد که ارتباطات پیچیده ای با هم دارند.

این پژوهشگران در بافتهای مهندسی شده خود، مخلوطی از سلول های مغزی گرفته شده از موش ها را درون ورقه های هیدروژل قرار دادند و سپس این ورقه ها را به صورت لایه ای چیدند.

سپس در شیوه ای مشابه تلفیق مدارها در نیمه هادی ها، این لایه های ژلی با پوشش های نوری پلاستیکی با شکل های مختلف پوشاندند. از این رو توانستند میزان قرار گرفتن ژل را در معرض نور کنترل کنند؛ از این رو شکل سه بعدی چند لایه از سازه بافتی قابل کنترل شد.

از آنجا که این بافت حاوی مجموعه متنوعی از سلول های مغزی است می توان از آنها برای مطالعه چگونگی شکل گیری ارتباطات سلولی استفاده کرد.