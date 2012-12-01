  1. بین الملل
۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۱

یک مقام روسی:

ناتو درباره کشتار غیر نظامیان در لیبی تحقیق کند

ناتو درباره کشتار غیر نظامیان در لیبی تحقیق کند

معاون نماینده دائم روسیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) از این سازمان خواست که درباره کشتار غیر نظامیان لیبیایی از سوی ناتو در جنگ سال 2011 تحقیق کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "سرگئی کارایف اعلام کرد: جامعه جهانی از ناتو انتظار دارد درباره عملیات سال 2011  و کشته شدن غیر نظامیان تحقیق کند.

وی افزود: درباره جنایات ناتو علیه زنان و کودکان، باید تحقیق جامعی انجام شود و بی توجهی به افرادی که در نتیجه به کارگیری بی رویه زور قربانی شده اند، قابل قبول نیست.

کارایف بیان کرد: جامعه جهانی منتظر نتایج تحقیقات درباره قتل غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان در اثر عملیات ناتو در لیبی است.

شایان ذکر است در اثر حملات ناتو در لیبی در سال 2011بسیاری از غیر نظامیان کشته شدند.

کد مطلب 1755572

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