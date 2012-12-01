ناتو درباره کشتار غیر نظامیان در لیبی تحقیق کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "سرگئی کارایف اعلام کرد: جامعه جهانی از ناتو انتظار دارد درباره عملیات سال 2011 و کشته شدن غیر نظامیان تحقیق کند.

وی افزود: درباره جنایات ناتو علیه زنان و کودکان، باید تحقیق جامعی انجام شود و بی توجهی به افرادی که در نتیجه به کارگیری بی رویه زور قربانی شده اند، قابل قبول نیست.

کارایف بیان کرد: جامعه جهانی منتظر نتایج تحقیقات درباره قتل غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان در اثر عملیات ناتو در لیبی است.

شایان ذکر است در اثر حملات ناتو در لیبی در سال 2011بسیاری از غیر نظامیان کشته شدند.