به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا ظهر شنبه در بازدید از کتابخانه دیجیتالی شهدای روحانیت تبلیغات اسلامی استان بوشهر، اظهار داشت: با عنایت به فضای بسیار گسترده پژوهشگاه مجازی تبلیغات اسلامی بوشهر ظرفیت استفاده عموم دانش‌پژوهان، دانشجویان و در رأس آن پژهشگران و طلاب علوم دینی را در طول ساعات اداری دارا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن اعلام آمادگی ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی استان در ارائه خدمات به دانش پژوهان عرصه دین و فرهنگ، ظرفیت‌های تبلیغات اسلامی استان برای خدمت‌رسانی به حوزه‌های علمیه و سایر نهادهای تاثیرگذار عرصه دینی را تشریح کرد.

وی افزود: این کتابخانه دیجیتال دارای بانک اطلاعاتی با حافظه ای معادل 10 ترابایت شامل مطالب مختلفی در زمینه هایی از قبیل آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دینی، مذهبی، احکام، علمی، فقه، تفسیر، روایات و پایان‌نامه‌ها و مقالات است که از پتانسیل خوبی در راستای ارتقای سطح آگاهی پژوهشگران دینی استان برخوردار است.

مدیرحوزه علمیه خواهران استان بوشهر نیز در این بازدید اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار بوده و امکانات و زمینه‌های مورد استفاده اصحاب پژوهش را دارا است.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی ادامه داد: من رویکرد مدیریت سازمان را که رویکردی فرهنگی، دینی و پژوهشی است قابل ستایش می‌دانم و امیدوارم با همکاری‌های این اداره کل منبع و مرجع مناسبی برای استفاده طلاب فارغ‌التحصیل و مشغول به تحصیل علوم دینی استان فراهم کنیم.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که بستر لازم برای بهره برداری پژوهشگران خواهر استان از مرکز پژوهش‌های مجازی و کتابخانه تخصصی قرآنی تبلیغات اسلامی استان در راستای تدوین پایان‌نامه‌های حوزوی و پروژه‌های علمی که بعضا بر حسب نیاز فرهنگی استان و یا از دستگاه‌ها به حوزه علمیه واگذار می‌شود فراهم شود و از این ظرفیت استفاده لازم برده شود.