دلایل تاخیر در برپایی نمایشگاه پوشش ایرانی اسلامی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، قبل از مهرماه، الگوهایی از پوشش اسلامی ایرانی تهیه کرده و برروی تابلوهای دانشگاه تهران نصب کرده و در معرض دید دانشجویان قرار دهد.

همچنین قرار بود نمایشگاه متمرکزی از این پوشش ها در کنار دانشکده ها دایر شود تا در مورد پوشش اسلامی ایرانی به دانشجویان و دانشجویان جدید الورود توضیحات لازم ارایه شود. با وجود گذشته نزدیک به سه ماه از شروع سال تحصیلی هنوز این نمایشگاه برپا نشده است.

دکتر عبدالرضا سیف - معاون فرهنگی دانشگاه تهران در این باره گفت: مقداری از کار به دلیل آماده نبودن محل برگزاری نمایشگاه به تاخیر افتاد.

وی ادامه داد: تا امروز محلی که قرار بود به عنوان نمایشگاه از آن استفاده شود آماده نشد، بنابراین کارهای نرم افزاری نمایشگاه انجام شده و کارهای سخت افزاری آن باقی مانده است.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران افزود: بنابراین تصمیم گرفتیم نمایشگاه را در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار کنیم تا محل برگزاری نمایشگاه آماده شود.



وی افزود: قرار است غرفه دایمی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران راه اندازی شود، فراخوان آن را ارایه کرده ایم و دانشجویان، اساتید و کارمندان طرح و ایده های خود را در این زمینه ارسال کرده اند و طرح های خوبی ارایه شده است.

سیف افزود: اکنون کارمندان خانم دانشگاه تهران همه از لباس فرم استفاده می کنند.

وی درباره اینکه اساتید و دانشجویان هم از لباس فرم در مرحله بعدی استفاده خواهند کرد گفت: برای آنها لباس فرم نداریم، بلکه طرح هایی را به عنوان الگو ارایه می دهیم که در شان استاد و دانشجو باشد.