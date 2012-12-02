  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۹:۰۱

معاون دانشگاه اعلام کرد:

دلایل تاخیر در برپایی نمایشگاه پوشش ایرانی اسلامی دانشگاه تهران

دلایل تاخیر در برپایی نمایشگاه پوشش ایرانی اسلامی دانشگاه تهران

معاون فرهنگی دانشگاه تهران دلایل تاخیر برگزاری نمایشگاه پوشش اسلامی ایرانی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، قبل از مهرماه، الگوهایی از پوشش اسلامی ایرانی تهیه کرده و برروی تابلوهای دانشگاه تهران نصب کرده و در معرض دید دانشجویان قرار دهد.

همچنین قرار بود نمایشگاه متمرکزی از این پوشش ها در کنار دانشکده ها دایر شود تا در مورد پوشش اسلامی ایرانی به دانشجویان و دانشجویان جدید الورود توضیحات لازم ارایه شود. با وجود گذشته نزدیک به سه ماه از شروع سال تحصیلی هنوز این نمایشگاه برپا نشده است.
 
دکتر عبدالرضا سیف - معاون فرهنگی دانشگاه تهران در این باره گفت: مقداری از کار به دلیل آماده نبودن محل برگزاری نمایشگاه به تاخیر افتاد.
 
وی ادامه داد: تا امروز محلی که قرار بود به عنوان نمایشگاه از آن استفاده شود آماده نشد، بنابراین کارهای نرم افزاری نمایشگاه انجام شده و کارهای سخت افزاری آن باقی مانده است.
 
معاون فرهنگی دانشگاه تهران افزود: بنابراین تصمیم گرفتیم نمایشگاه را در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار کنیم تا محل برگزاری نمایشگاه آماده شود.
 
وی افزود: قرار است غرفه دایمی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران راه اندازی شود، فراخوان آن را ارایه کرده ایم و دانشجویان، اساتید و کارمندان طرح و ایده های خود را در این زمینه ارسال کرده اند و طرح های خوبی ارایه شده است. 
 
سیف افزود: اکنون کارمندان خانم دانشگاه تهران همه از لباس فرم استفاده می کنند.
 
وی درباره اینکه اساتید و دانشجویان هم از لباس فرم در مرحله بعدی استفاده خواهند کرد گفت: برای آنها لباس فرم نداریم، بلکه طرح هایی را به عنوان الگو ارایه می دهیم که در شان استاد و دانشجو باشد.
کد مطلب 1755590

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