فرهنگ عاشورا مکتب بالندگی انسانهای حقیقت جو است

حجتالاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عاشورا مکتب بالندگی انسان های حقیقت جو در مبارزه با ظلم و استکبار است و امروز بیداری اسلامی پدید آمده در جهان با الگوبرداری از مکتب حسینی رقم خورده است.
وی افزود: امام حسین(ع) با هدف مقابله با ظلم و جنایت دستگاه ستمگری که میرفت با اقدامات خودش اساس شرافت، کرامت و معنویت اسلام و قرآن را محو کند، شجاعانه به میدان رفتند و در مقابل ستمگری دستگاه جور ایستادند.
وی یکی اهداف قیام امام حسین(ع) را امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و افزود: سیدالشهدا(ع) در این مسیر، مکتبی را پایهگذاری کردند که در طول تاریخ به الگویی برای انسانها تبدیل شد بنابراین در ادامه راه این مکتب باید اهداف و آرمانهایی چون امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه زنده نگه داریم.
حجت الاسلام مسعودی گرهزدن حرکت عمیق فکری و فرهنگی امام حسین(ع) با عواطف پاک انسانی را یکی از مهمترین ویژگی های قیام سیدالشهدا عنوان کرد و گفت: در طول تاریخ حرکتهای تنگنظرانه و سخیفی برای خدشهدارکردن فرهنگ عاشورا صورت گرفت و همگان فهمیدند که نمیتوان این چراغ منور را خاموش کرد و این به خاطر آن است که مکتب حسینی فرهنگ عاشورا با عواطف پاک و فطرت انسان آمیخته شده است.
مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی البرز تاکید کرد: آرمانها و اهداف قیام عاشورا باید به درستی برای جوانان تبیین شود و تلاش شود جامعه با مکتب و فرهنگ عاشورائی مانوس باشد.
وی مجالس و محافل عزاداری های حسینی را بهترین فضا برای آموزش درس های عاشورائی به جامعه به ویژه جوانان عنوان و بر ضرورت غنای محتوایی این مجالس تاکید کرد.
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