فرهنگ عاشورا مکتب بالندگی انسانهای حقیقت جو است

حجت⁯الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عاشورا مکتب بالندگی انسان های حقیقت جو در مبارزه با ظلم و استکبار است و امروز بیداری اسلامی پدید آمده در جهان با الگوبرداری از مکتب حسینی رقم خورده است.

وی افزود: امام حسین(ع) با هدف مقابله با ظلم و جنایت دستگاه ستمگری که می⁯رفت با اقدامات خودش اساس شرافت، کرامت و معنویت اسلام و قرآن را محو کند، شجاعانه به میدان رفتند و در مقابل ستمگری دستگاه جور ایستادند.

وی یکی اهداف قیام امام حسین(ع) را امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و افزود: سیدالشهدا(ع) در این مسیر، مکتبی را پایه⁯گذاری کردند که در طول تاریخ به الگویی برای انسان⁯ها تبدیل شد بنابراین در ادامه راه این مکتب باید اهداف و آرمانهایی چون امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه زنده نگه داریم.

حجت الاسلام مسعودی گره⁯زدن حرکت عمیق فکری و فرهنگی امام حسین(ع) با عواطف پاک انسانی را یکی از مهم⁯ترین ویژگی های قیام سیدالشهدا عنوان کرد و گفت: در طول تاریخ حرکت⁯های تنگ⁯نظرانه و سخیفی برای خدشه⁯دارکردن فرهنگ عاشورا صورت گرفت و همگان فهمیدند که نمی⁯توان این چراغ منور را خاموش کرد و این به خاطر آن است که مکتب حسینی فرهنگ عاشورا با عواطف پاک و فطرت انسان آمیخته شده است.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی البرز تاکید کرد: آرمانها و اهداف قیام عاشورا باید به درستی برای جوانان تبیین شود و تلاش شود جامعه با مکتب و فرهنگ عاشورائی مانوس باشد.

وی مجالس و محافل عزاداری های حسینی را بهترین فضا برای آموزش درس های عاشورائی به جامعه به ویژه جوانان عنوان و بر ضرورت غنای محتوایی این مجالس تاکید کرد.