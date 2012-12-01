53 درصد سارقان معتاد هستند/افزایش 28 درصدی کشف سرقت در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا میرزایی ظهر شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن اشاره به اینکه جرم سرقت همراه با آزار و اذیت می‌تواند احساس ناتوانی، ناامنی، خشم و ترس را تا مدت‌ها بر جای بگذارد، افزود: کشف سرقت در استان سمنان نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود، افزود: اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.

میرزایی اظهار داشت: از ابتدای امسال یک هزار و 88 سارق در اقدامات پیشگیری از سرقت و برخورد با سارقان توسط نیروی انتظامی استان سمنان دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به کاهش شش درصدی سرقت های مهم و افزایش 46 درصدی کشف سرقت های خرد در سالجاری، افزود: 76 درصد ارزش این گونه سرقت ها بین 500 هزار تا 10 میلیون ریال بود.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد مجموع سارقان 18 تا 49 ساله و 78 درصد آنان نیز دارای مدرک تحصیلی ابتدایی تا متوسطه هستند، اظهار داشت: 47 درصد دستگیرشدگان به جرم سرقت، بیکاری و 59 درصد آنها نیز بدون سابقه مرتکب سرقت شده اند.

میرزایی با بیان اینکه بطور کلی پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد، افزود: هر گونه اقدامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و افزایش ­امنیت جامعه با برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی در بین متولیان امنیت و افراد جامعه از دیدگاه کارشناسانه، علمی و تخصصی صورت پذیرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان در خاتمه اظهار داشت: آنچه بیش از همه عوامل در وقوع جرم به ویژه سرقت تاثیر دارد، دو دسته عوامل روانی- عاطفی و اجتماعی- اقتصادی است.