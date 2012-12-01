عباس چمنیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: پیش از این اعلام کرده بودم اگر احساس کنم نمیتوانم برای ابومسلم موثر باشم و همچنین امور هیئت فوتبال استان را مدیریت کنم، سرمربی تیم ابومسلم نمیشوم و برهمین اساس نیز علیرغم میل باطنیام از مسئولان و هواداران این تیم عذرخواهی کردم.
وی تصریح کرد: با وجود این باید بگویم اگر در ابومسلم حضور مییافتم قطعا این حضور با تغییر و تحولاتی همراه میشد که ضمن بررسیهای انجام شده متوجه شدم این طرح فعلا عملیاتی نیست.
چمنیان در خصوص اظهارنظر رئیس هیأت عامل باشگاه ابومسلم مبنی بر حضور وی در هیأت عامل این باشگاه نیز گفت: این موضوع صحت ندارد و مسئولان باشگاه نیز هیچگونه صحبتی در این باره با من نداشتهاند، با این وجود اگر کاری برای کمک به ابومسلم از دستم بربیاید دریغ نخواهم کرد.
وی با اشاره به انتخاب هادی برگیزر بعنوان سرمربی جدید ابومسلم، افزود: وی از مربیان خوب فوتبال استان است و امیدوارم با درنظر گرفتن برنامههای مناسب، زمینه صعود ابومسلم به لیگ برتر را فراهم کند؛ زیرا این حق و مطالبه طبیعی مردم استان است.
رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی اظهارداشت: ابومسلم تنها امید فوتبال این استان است و هر کس که سکان هدایت این تیم را برعهده میگیرد باید برای صعود همه تلاش خود را به کار بگیرد و بیتردید هدف برگیزر نیز بر همین پایه استوار است.
نظر شما