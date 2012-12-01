چهار بالگرد به سیستم امدادهوایی جمعیت هلال احمر کشور افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین آزادی وفا بعدازظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد افزود: طی دو سال گذشته گام های بزرگی در زمینه توجه به سخت افزارها در جمعیت هلال احمر کشور برداشته شده است.

وی بیان کرد: طی این دوسال در این زمینه کارهای اساسی و بنیادی صورت گرفته است.

آزادی وفا همچنین سیاست جمعیت هلال احمر کشور را واگذاری مسئولیت ها به نیروهای این جمعیت عنوان کرد و از کارکنان جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد خواست: با مدیر جدید این مجموعه همچون مدیر سابق همکاری کنند.

وی گفت: مثنوی یک مدیر بومی و جوان است و باید با همدلی ثابت کنید که اعتماد و اتکال به جوانان اشتباه نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با قدردانی از سازمان جمعیت هلال احمر برای انتخاب مدیرعامل جدید این استان، گفت: مثنوی جوانی بسیجی و خوش فکر است که امید می رود با اقدامات بسیجی و گام های استوار برای تحقق آرمان های این دستگاه اجرایی از هیچ کوششی دریغ نکند.

غلامعلی رضوانی با بیان اینکه مسئولیت ها امانت هستند، افزود: این امانت چند روزی در اختیار برخی افراد است تا آزمون خود را پس دهند.

مدیرعامل سابق جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: در دوران 21 ماه مدیریتم در این استان از هیچ خدمتی برای این مردم فروگذاری نکردم به طوری که آمارها در زمینه های مختلف نیز بیانگر چنین موضوعی است.

مختار امیریان افرود: در دوران خدمتم در این استان یک ساختمان بدون استفاده را تبدیل به مرکز علمی کاربری کردم که هم اکنون 340 دانشجو در دو رشته کارشناسی و سه رشته کاردانی مشغول تحصیل هستند.

وی بیان کرد: این مرکز برای جمعیت هلال احمر سالانه 900 میلیون ریال درآمد دارد که برای توسعه این مرکز هزینه می شود.

مدیرعامل جدید جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود برای تحقق آرمان ها جمعیت هلال احمر استفاده می کنم.

مسعود مثنوی افزود: برای خدمت به مردم این استان به خصوص در بحث امداد و نجات از هیچ کوششی فروگذاری نخواهم کرد.

در پایان این نشست از خدمات "مختار امیریان" تجلیل و مسعود مثنوی به عنوان مدیرعامل جدید جمعیت هلال احمر استان معرفی شد.