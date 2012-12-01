  1. اقتصاد
۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴

در سال ؛

120 میلیارد تومان با راه‌اندازی پروژه کک‌سازی صرفه‌جویی می‌شود

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان اعلام کرد: با راه اندازی پروژه کک سازی ذوب آهن اصفهان با حجم تولید 900 هزار تن در سال از نظر اقتصادی سالانه حدود 120 میلیارد تومان صرفه جویی حاصل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفرعلی براتی گفت: عملیات راه اندازی باطری های ککسازی توازن ذوب آهن اواخر مرداد و اوایل شهریورماه شروع شده و اکنون در بلوک دو 270 و در بلوک یک 240 درجه سانتی گراد است و باید تا حدود 800 درجه سانتی گراد افزایش یابد که کمتر از سه ماه از این فرایند باقی مانده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه از توانمند ی کارشناسان ایرانی و با آخرین نرم افزارهای روز استفاده شده است، افزود: برای این پروژه تاکنون حدود 150 میلیارد ریال، 60 میلیون دلار و 22میلیون یورو هزینه شده است.

براتی تصریح کرد: در پروژه های توسعه بیش از 70 درصد از تجهیزات به صورت داخلی تامین شده و در حال حاضر بسترهای خوبی برای احداث واحدهای فولادی توسط ذوب آهن در کشور وجود دارد.

کک یک کالای میانی و استراتژیک در فرایند تولید چدن به روش کوره بلند است.

 

کد مطلب 1755623

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