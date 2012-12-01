به گزارش خبرگزاری مهر، صفرعلی براتی گفت: عملیات راه اندازی باطری های ککسازی توازن ذوب آهن اواخر مرداد و اوایل شهریورماه شروع شده و اکنون در بلوک دو 270 و در بلوک یک 240 درجه سانتی گراد است و باید تا حدود 800 درجه سانتی گراد افزایش یابد که کمتر از سه ماه از این فرایند باقی مانده است.



وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه از توانمند ی کارشناسان ایرانی و با آخرین نرم افزارهای روز استفاده شده است، افزود: برای این پروژه تاکنون حدود 150 میلیارد ریال، 60 میلیون دلار و 22میلیون یورو هزینه شده است.



براتی تصریح کرد: در پروژه های توسعه بیش از 70 درصد از تجهیزات به صورت داخلی تامین شده و در حال حاضر بسترهای خوبی برای احداث واحدهای فولادی توسط ذوب آهن در کشور وجود دارد.

کک یک کالای میانی و استراتژیک در فرایند تولید چدن به روش کوره بلند است.



