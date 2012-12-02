بحران کمبود پمپ بنزین نداریم/ کمبود زمین مانع ساخت جایگاه سوخت

علیرضا رجب پور در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و توسعه جایگاه‌های جدید سوخت در کشور گفت: در حال حاضر 468 جایگاه جدید بنزین و گازوئیل در استان‌های کشور مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی را پشت سر می‌گذارد.

معاون بازرگانی شرک ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه امسال در یکهزار نقطه شهری و روستایی شرایط عرضه سوخت فراهم می شود، تصریح کرد: در مجموع به طور متوسط سالانه 10 تا 15 درصد به ظرفیت سوخت رسانی کشور افزوده می شود.

این مقام مسئول در پاسخ به سئوال مهر که آیا نگرانی از بابت ایجاد بحران کمبود جایگاه بنزین وجود ندارد؟ اظهار داشت: با توجه به مشارکت بخش خصوصی نباید بحران کمبود جایگاهی که در سال 1388 به وقوع پیوست، ایجاد شود.

وی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی ساخت و توسعه جایگاه های بنزین، گازوئیل و CNG در کلانشهرهای کشور را کمبود زمین به ویژه در هسته مرکزی شهرها عنوان کرد و افزود: برای تامین زمین مناسب باید شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همکاری لازم را داشته باشند.

بحران کمبود جایگاه سوخت نزدیک است

در همین حال اردشیر دادرس با بیان اینکه هم اکنون در ترکیه 8500 جایگاه سوخت برای ارائه خدمات به هفت میلیون دستگاه خودرو ایجاد شده است، گفت: این در حالی است که در ایران با تردد 14 میلیون دستگاه خودروها و میلیون ها دستگاه موتورسیکلت در مجموع حدد 5 هزار باب مجاری عرضه بنزین، گازوئیل و CNG راه اندازی شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور با اعلام اینکه به طور متوسط سالانه حدود دو میلیون دستگاه خودروی جدید بنزینی و دوگانه سوز وارد ناوگان حمل و نقل کشور می شود، تاکید کرد: از این رو احتمال وقوع بحران کمبود جایگاه بنزین و سوخت محتمل است.

وی با یادآوری اینکه پیش بینی می شود تا سه سال آینده تعداد کل خودروهای کشور به مرز 20 میلیون دستگاه افزایش یابد، بیان کرد: با وجود شتاب در ساخت و تولید خودرو، آهنگ راه اندازی جایگاه‌های جدید سوخت شتاب ندارد.

دادرس با بیان اینکه هم اکنون زمان سوخت گیری خودروها به ویژه در جایگاه‌های سوخت تهران و سایر کلان شهرهای کشور افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: بر این اساس باید یا تولید خودرو جدید را متوقف کنیم و یا آهنگ ساخت جایگاه‌های سوخت شتاب بیشتری بگیرد.