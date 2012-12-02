  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

راه اندازی پردیس بین الملل دانشگاه خواجه نصیر در تهران

راه اندازی پردیس بین الملل دانشگاه خواجه نصیر در تهران

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از راه اندازی پردیس بین الملل در این دانشگاه خبر داد.

دکتر مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد راه اندازی شعبه شماره 2 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: برنامه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ایجاد پردیس بین الملل در تهران است و راه اندازی واحد بین الملل را در دست بررسی دارد.

وی ادامه داد: هدف دانشگاه از راه اندازی این پردیس افزایش ارتباطات بین‌‎المللی و جذب دانشجو از کشورهای اروپایی است.
 
رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به فعالیت اساتید این دانشگاه در سطح بین الملل گفت: اساتید دانشگاه خواجه نصیر توانستند سه کتاب در سطح دنیا به چاپ برسانند که در 50 کشور ترجمه شده و این یکی از ویژگی های اساتید دانشگاه خواجه نصیر است و کمتر دانشگاهی وجود دارد که اساتید آن توانسته باشند در بخش خارجی فعالیت های پژوهشی داشته باشند.
 
کد مطلب 1755643

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