راه اندازی پردیس بین الملل دانشگاه خواجه نصیر در تهران

دکتر مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد راه اندازی شعبه شماره 2 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: برنامه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ایجاد پردیس بین الملل در تهران است و راه اندازی واحد بین الملل را در دست بررسی دارد.

وی ادامه داد: هدف دانشگاه از راه اندازی این پردیس افزایش ارتباطات بین‌‎المللی و جذب دانشجو از کشورهای اروپایی است.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به فعالیت اساتید این دانشگاه در سطح بین الملل گفت: اساتید دانشگاه خواجه نصیر توانستند سه کتاب در سطح دنیا به چاپ برسانند که در 50 کشور ترجمه شده و این یکی از ویژگی های اساتید دانشگاه خواجه نصیر است و کمتر دانشگاهی وجود دارد که اساتید آن توانسته باشند در بخش خارجی فعالیت های پژوهشی داشته باشند.

