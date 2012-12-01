چارت جمعیت هلال احمر کشور اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین آزادی وفا بعدازظهر شنبه به خبرنگاران گفت: این اصلاحیه در هفته گذشته با حضور مدیران عامل جمعیت هلال احمر سراسر کشور تصویب شد و طی هفته جاری به استان ها ابلاغ می شود.

وی همچنین بیان کرد: با وجود وضعیت کنونی اقتصادی، سازمان هلال احمر در زمینه پرداخت اضافه کاری و پاداش کارکنان مشکلی ندارد.

آزادی وفا با تاکید بر اینکه این موضوع را به درستی مدیریت کرده ایم، اظهار داشت: سالانه جمعیت هلال احمر برای کارکنان رسمی 15 میلیون و 500 هزار ریال و برای کارکنان قراردای 13 میلیون و 500 هزار ریال سرانه رفاهی پرداخت می کند.

وی همچنین از استخدام قراردادی 600 نفر از امدادگران هلال احمر خبر داد و گفت: 250 نفر از این امدادگران که سابقه 100 روز حضور در پایگاه های امداد جاده ای را داشته باشند، استخدام می شوند.

آزادی وفا بیان داشت: 350 نفر از این امدادگران و داوطلبان در مرحله دوم آزمون استخدام قراردادی قرار دارند.