جباری دوباره غایب بود/ بازگشت ساموئل و حیدری

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز شنبه استقلال بر خلاف روزهای گذشته که در کمپ اختصاصی این تیم برگزار می‌شد، امروز در کمپ تیم ملی انجام شد.

*استقلالی ها با توجه به اینکه روز دوشنبه باید در ورزشگاه عضدی رشت و در چمن مصنوعی این ورزشگاه مقابل داماش گیلان قرار گیرند، در کمپ تیم ملی حاضر شدند تا با تمرین در زمین چمن مصنوعی خود را با این شرایط جدید وفق بدهند.

*در تمرین امروز مجتبی جباری که روز گذشته تنها به دویدن دور زمین اکتفا نموده بود حضور نداشت.

*خسرو حیدری که روز گذشته غایب تمرین بود، امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد و با سایر بازیکنان به تمرین پرداخت.

*حنیف عمران زاده، هاشم بیگ زاده و عباس محمدرضایی همچنان دور زمین دویده تا خود را هر چه زودتر برای حضور در تمرینات گروهی آماده کنند.

*جیلوید ساموئل که روز گذشته به دلیل مصدومیت در تمرین حضور نداشت، امروز پا به پای سایر بازیکنان تمرین کرد.

*منصور پورحیدری، سیروس دین محمدی و شاهرخ بیانی در تمرین حضور داشتند و بر کار بازیکنان نظارت می کردند.

*در تمرین امروز استقلال با توجه به اینکه مکان آن عوض شده بود و خیلی ها از این مسئله اطلاع نداشتند، حدود 30 طرفدار حضور داشتند.

* در ابتدای تمرین بازیکنان زیرنظر مربی بدنساز دور زمین دویده و بدن های خود را گرم کردند و پس از گرم کردن به بازی آقاوسط پرداختند و در بخش پایانی یک فوتبال درون تیمی را همراه با کارهای تاکتیکی انجام دادند که در مواقع لزوم امیر قلعه‌نویی تمرین را قطع کرده و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

* تمرین استقلال در ساعت 16:30 به پایان رسید و این تیم فردا در ساعت 13:30 آخرین تمرین خود را قبل از دیدار مقابل داماش گیلان در کمپ استقلال برگزار خواهد کرد و در ساعت 17:30 تهران را به مقصد رشت ترک خواهد کرد.

تیم فوتبال استقلال روز دوشنبه و از ساعت 15:15 دقیقه در ورزشگاه عضدی رشت به مصاف تیم فوتبال داماش گیلان خواهد رفت.