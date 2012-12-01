  1. ورزش
۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۴

گزارش تمرین استقلال؛

جباری دوباره غایب بود/ بازگشت ساموئل و حیدری

جباری دوباره غایب بود/ بازگشت ساموئل و حیدری

مجتبی جباری که روز گذشته در تمرین استقلال حضور داشت مجددا در تمرین امروز غایب بود و خسرو حیدری و ساموئل که روز گذشته در تمرین حضور نداشتند، امروز به طور کامل و با سایر بازیکنان در تمرینات گروهی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز شنبه استقلال بر خلاف روزهای گذشته که در کمپ اختصاصی این تیم برگزار می‌شد، امروز در کمپ تیم ملی انجام شد.

*استقلالی ها با توجه به اینکه روز دوشنبه باید در ورزشگاه عضدی رشت و در چمن مصنوعی این ورزشگاه مقابل داماش گیلان قرار گیرند، در کمپ تیم ملی حاضر شدند تا با تمرین در زمین چمن مصنوعی خود را با این شرایط جدید وفق بدهند.

*در تمرین امروز مجتبی جباری که روز گذشته تنها به دویدن دور زمین اکتفا نموده بود حضور نداشت.

*خسرو حیدری که روز گذشته غایب تمرین بود، امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد و با سایر بازیکنان به تمرین پرداخت.

*حنیف عمران زاده، هاشم بیگ زاده و عباس محمدرضایی همچنان دور زمین دویده تا خود را هر چه زودتر برای حضور در تمرینات گروهی آماده کنند.

*جیلوید ساموئل که روز گذشته به دلیل مصدومیت در تمرین حضور نداشت، امروز پا به پای سایر بازیکنان تمرین کرد.

*منصور پورحیدری، سیروس دین محمدی و شاهرخ بیانی در تمرین حضور داشتند و بر کار بازیکنان نظارت می کردند.

*در تمرین امروز استقلال با توجه به اینکه مکان آن عوض شده بود و خیلی ها از این مسئله اطلاع نداشتند، حدود 30 طرفدار حضور داشتند.

* در ابتدای تمرین بازیکنان زیرنظر مربی بدنساز دور زمین دویده و بدن های خود را گرم کردند و پس از گرم کردن به بازی آقاوسط پرداختند و در بخش پایانی یک فوتبال درون تیمی را همراه با کارهای تاکتیکی انجام دادند که در مواقع لزوم امیر قلعه‌نویی تمرین را قطع کرده و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

* تمرین استقلال در ساعت 16:30 به پایان رسید و این تیم فردا در ساعت 13:30 آخرین تمرین خود را قبل از دیدار مقابل داماش گیلان در کمپ استقلال برگزار خواهد کرد و در ساعت 17:30 تهران را به مقصد رشت ترک خواهد کرد.

تیم فوتبال استقلال روز دوشنبه و از ساعت 15:15 دقیقه در ورزشگاه عضدی رشت به مصاف تیم فوتبال داماش گیلان خواهد رفت.

کد مطلب 1755653

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