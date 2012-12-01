هزار نفر از مددجویان کمیته امداد برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نوذر حیدری با بیان اینکه هزار و 153 نفر ازمددجویان در هفت ماهه امسال برای دریافت تسهیلات اشتغالزا نام نویسی کرده اند، افزود: از این تعداد یک هزار و 53 نفر تشکیل پرونده داده اند و یک هزار نفر هم به بانکهای عامل معرفی شده اند .

وی بیان کرد: 204 فقره تسهیلات مشاغل خانگی از منابع امدادی تامین می شود و درمجموع تسهیلات اشتغالزایی استان درهفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 38درصد بیشتر شده است.

مشاوره ژنتیک 1600 نفر در چهارمحال و بختیاری

در هشت ماهه سالجاری یک هزار و 600 نفر به مراکز مشاوره ژنتیک تحت نظارت بهزیستی در چهارمحال وبختیاری مراجعه کردند و از خدمات این مراکز بهره مند شدند.



معاون فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان افزود : از این تعداد مراجعه کننده بیش از 70 درصد به دلیل مشاوره قبل از ازدواج و مابقی جهت استفاده از مشاوره های حین بارداری به مراکز مراجعه کردند.



عسگری تعداد مراکز مشاوره ژنتیک را یک مرکز دولتی وپنج مرکز خصوصی ذکر کرد و ارائه خدمات مشاوره ژنتیک ، پرداخت هزینه انجام آزمایشات لازم و پرداخت بخشی از هزینه های درمان مراجعه کنندگان را از جمله اقدامات این مراکز نام برد.

آزمون واگذاری مجوز تاسیس مهدهای کودک در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

آزمون واگذاری مجوز تاسیس مهدهای کودک استان به واجدین شرایط بخش غیر دولتی برگزار شد.



مدیر کل بهزیستی استان هدف از برگزاری آزمون را انتخاب افراد واجد شرایط تاسیس مهدکودک در سطح استان اعلام کرد و افزود: بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده توسط حوزه امور اجتماعی برای اعطای مجوز تاسیس 18 مهدکودک خصوصی، دو مهد قرآنی و 89 روستا مهد، 110 نفر ثبت نام کرده که از این تعداد 87 نفر در آزمون کتبی شرکت کردند و افرادی که حد نصاب لازم را کسب نمایند جهت انجام مراحل بعدی معرفی می شوند.



حسین سعیدی گفت: در چهارمحال وبختیاری بیش از ده هزار کودک از حمایتهای خدماتی و آموزشی 291 مهدکودک تحت نظارت بهزیستی استفاده می کنند.

بهره مندی1000 کودک اجرای طرح یک وعده غذای گرم در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بهزیستی چهارمحال وبختیاری از بهره مندی یک هزار و 80 کودک اجرای طرح یک وعده غذای گرم در 54 روستا مهد و مناطق محروم این استان خبر داد.



حسین سعیدی افزود: با اجرای طرح یک وعده غذای گرم بیش از یک هزار و 80کودک روستا مهدها تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

وی با بیان این مطلب که در اجرای این طرح روزانه یک وعده غذای گرم به این تعداد از کودکان در روستا مهدها ارایه می شود، اظهار داشت: این طرح در رشد و بهبود تغذیه کودک موثراست.

وی پیشگیری از اختلال در روند رشد کودکان سه تا شش سال و ترویج الگوی مناسب تغذیه را از اهداف اجرای این طرح عنوان و بیان کرد: ارتقاء سطح سلامت کودکان نیازمند در این گروه سنی در روستا مهدها، مناطق آسیب خیز و محروم از مزایای این طرح است.

گشایش نمایشگاه "نماز و عاشورا " در کوهرنگ

نمایشگاه آثار فرهنگی با عنوان نماز و عاشورا در کوهرنگ برپا شد.

مدیر تبلیغات اسلامی کوهرنگ گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی آثار و نوشته های منتشر شده در خصوص زندگانی حضرت اباعبدالله (ع) و واقعه کربلا برپا شده است.

حجت الاسلام علی نصیری با بیان اینکه در برپایی نمایشگاه روحانیون اعزامی به شهرستان همکاری داشتند، افزود: به طور میانگین روزانه بیش از 150 نفر از این نمایشگاه بازدید می کنند.

وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی برای بازدید و فروش عرضه شده است، تصریح کرد: علاقه مندان می توانند تا پایان ماه محرم همه روزه از این نمایشگاه واقع در خیابان اصلی شهر چلگرد بازدید کنند.