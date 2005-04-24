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۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۵۵

نمايش سبز در ساحت سپيده و ستاره در جشنواره تئاتر ماه

همايش "سبز در ساحت سپيده و ستاره" عنوان تئاتر گروه نمايشي "نهال" وابسته به حوزه هنري آذربايجان شرقي است كه به جشنواره سراسر تئاتر ماه راه يافته است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"،  اين نمايش كه اثر برگزيده جشنواره سوره در سال 82 مي باشد، با نويسندگي ميلاد اكبر نژاد به كارگرداني بهار كريم زاده و بازيگري بهار كريم زاده، وحيد منافي و حامد منافي به مرحله اجرا در آمده است.

اين نمايش كه در آذرماه سال 83 به روي صحنه رفت، درسال 82 جايزه اول بازيگري زن، مقام اول بازيگري مرد مقام اول بهترين كارگرداني ومقام سوم طراحي صحنه را به خود اختصاص داده بود.

گفتني است جشنواره سراسر تئاتر ماه از مورخه 5/2/84 لغايت 11/2/84 در تهران برگزار خواهد گرديد.

کد مطلب 175567

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