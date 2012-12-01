  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۷

بختیاری خبر داد:

تدوین قانون جدید مجازات اسلامی مراحل نهایی را طی می کند

تدوین قانون جدید مجازات اسلامی مراحل نهایی را طی می کند

دامغان - خبرگزاری مهر: وزیر دادگستری از مراحل نهایی تدوین قانون جدید مجازات اسلامی خبر داد.

سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تدوین قانون جدید مجازات اسلامی در حال طی مراحل نهایی خود است، اظهار داشت: این امر پس از رفع اشکالات و تصویب شورای نگهبان جهت اجرا به قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش اختیارات وزیر دادگستری، افزود: این لایحه بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم 5 ساله توسعه کشور تهیه و تدوین شده که پیش نویس آن جهت طرح و تصویب در مجلس و دولت به قوه قضائیه ارائه خواهد شد.

عضو شورای عالی قضائی کشور با اشاره به اینکه عمر قانون شورای حل اختلاف سال پنجم خود را طی می کند، اظهار داشت: برای ادامه فعالیت شوراهای حل اختلاف برنامه هایی در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.

وی اضافه کرد: یکی از این برنامه ها برگزاری نشست های تخصصی به ریاست رئیس قوه قضائیه و با همکاری و مشارکت اساتید و قضات با تجربه است.

بختیاری با اشاره به اینکه یکی از اهدافی که شوراهای حل اختلاف دنبال خواهند کرد بحث صلح و سازش در جامعه است، تصریح کرد: پس از بررسی این موضوع در نشست های تخصصی تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سال آینده پایان عمر فعالیت شوراهای حل اختلاف است، خاطرنشان ساخت: به احتمال زیاد این قانون برای یک سال آینده تمدید خواهد شد.

عضو شورای عالی قضائی کشور همچنین در خاتمه، به سالروز تصویب قانون روز بسیج حقوقدانان اشاره و با بیان اینکه بسیج حقوقدانان یکی از افتخارات انقلاب شکوهمند ایران است اظهار داشت: این نهاد با هدف حمایت از محرومان جامعه و بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی حقوقی مردم ایجاد شد.

کد مطلب 1755685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها