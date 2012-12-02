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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

کشوری:

مرحله دوم طرح پارکبان در 6 نقطه شهر کرمانشاه اجرا می شود

مرحله دوم طرح پارکبان در 6 نقطه شهر کرمانشاه اجرا می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از اجرای مرحله دوم طرح پارکبان در شش نقطه از شهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار"کریم کشوری" با اعلام موفقیت آمیز بودن مرحله اول اجرای طرح پارکبان در شهر کرمانشاه، از اجرای مرحله دوم این طرح خبر داد و گفت: در این طرح پارک خودروهای سنگین در مناطق مسکونی ممنوع است.

کشوری اظهار داشت: با توجه به موفقیت آمیز بودن اجرای مرحله اول طرح پارکبان در خیابان های کاشانی، معلم شرقی و غربی، میدان طالقانی و پارکینگ شهرداری، پیشنهاد اجرای مرحله دوم این طرح را در خیابان های مصوری، افشار توس، مطهری غربی و شرقی ، نوبهار و انتهای بلوار گلها به شهرداری داده ایم .

وی مبلغ دریافتی توسط پارکبان ها را مصوب شورای شهر عنوان کرد و ابراز داشت : در قبال دریافت مبلغ قبضی به رانندگان داده می شود که رانندگان باید در زمان ترک خودرو خود آن را روی داشبورد ماشین بگذارند تا زمانی که مامور راهنمایی و رانندگی به آن مکان مراجعه کرد با مشاهده قبض خودروی آنها را جریمه نکند .

وی با بیان اینکه ساعت توقف خودرو در محل در قبض پارکبان ها نوشته خواهد شد ، اظهار داشت : حداکثر توقف خودرو در یک مکان در این طرح دو ساعت است .

سردار " کشوری " اهداف اجرای این طرح را تقسیم عادلانه محل پارک بین خودروها و جلوگیری از پارک طولانی مدت خودروها عنوان کرد .

وی همچنین اجرای طرح زوج و فرد خودروها را موفقیت آمیز عنوان کرد و افزود: این طرح که از جمله مصوبات شورای ترافیک استان کرمانشاه بود و از 12 مهرماه سالجاری در سه خیابان اصلی مرکز شهر به اجرا درآمد که در سبک کردن ترافیک این سه خیابان موثر بوده است .

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه جریمه های ورود به این طرح عمدتا دو برگی خواهد بود ، اظهار داشت : امکان دارد خودروغیر مجازی که وارد محدوده این طرح شده تا انت های مسیر 10 بار جریمه گردد ، بنابراین خودرومذکور باید در اولین فرعی موجود بپیچد و هرچه زودتر از طرح خارج گردد .

سردار " کشوری " در ادامه اجرای تخلفاتی همچون حرکت در پیاده رو ، ایجاد عمدی صدای ناهنجار اگزوز ، اجرای حرکات نمایشی ، حمل بارنامتعارف ، تک چرخ زدن ، حمل یدک ، عدم استفاده از کلاه ایمنی ، حرکت در مسیر عبور ممنوع و حرکت در خطوط ویژه اتوبوس و تاکسی را توسط موتورسیکلت سواران موجب توقف موتور آنها و حمل آن به پارکینگ عنوان کرد.

وی افزود : در صورت انجام هر یک از این تخلفات در مرحله اول موتورسیکلت یک هفته توقیف می گردد و با تکرار تخلف در مرحله دوم موتورسیکلت به مدت یک ماه توقیف خواهد شد .

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه تخلفات رانندگان در مرکز کنترل هوشمند ترافیک شهرداری رصد خواهد شد ابراز داشت : تخلف رانندگان در این مرکز توسط دوربین ها ثبت و قبض جریمه آنها از طریق پست به درب منازل آنها ارسال خواهد شد .

سردار " کشوری " توقف دوبله ، پارک در میادین و پارک در پیاده روها را از جمله بیشترین تخلفات رانندگان در شهر کرمانشاه عنوان کرد و افزود : صحبت کردن با تلفن همراه، نبستن کمر بند ایمنی ، عبور از چراغ قرمز و حرکت در مسیر عبور ممنوع نیز از جمله بیشترین تخلفات انجام گرفته در شهر کرمانشاه هستند .

وی در ادامه توقف وسایط نقلیه سنگین را در مناطق مسکونی ممنوع اعلام کرد و از برخورد با اینگونه موارد از ساعت 19 تا دو بامداد خبر داد .

به گفته " کشوری " همشهریان می توانند با شماره های 110 ، 2183605 و 8232222 تماس گرفته و شکایت های خود را در این خصوص مطرح کنند .


 

کد مطلب 1755730

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