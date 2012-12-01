توانمندسازی 12 درصد معلولان خراسان جنوبی/ کاهش نیم درصدی نرخ معلولیت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اکبری مطلق بعد از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته معلولان با اشاره به وجود 12 هزار و 845 معلول در استان اظهارداشت: این آمار در سال گذشته بیش از 13 هزار و 452 نفر بوده است.

وی با بیان اینکه سالانه باید 10 درصد جامعه هدف بهزیستی توانمند شوند، عنوان کرد: این رقم در خراسان جنوبی به 12 درصد رسیده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی جدی گرفتن فرصت های شغلی و ارائه تسهیلات به معلولان را از دلایل توانمند شدن معلولان استان عنوان کرد.

وی کاهش نرخ معلولیت را از دیگر سیاست های راهبردی بهزیستی اعلام کرد و گفت: با انجام برنامه های پیشگیرانه نرخ معلولیت در استان خراسان جنوبی 0.5 درصد کاهش یافته است.

اکبری مطلق با اشاره ارائه خدمات مستمر و غیر مستمر به معلولان در استان اظهارکرد: پرداخت کمک هزینه تحصیلی، درمان، مناسب سازی محیط زندگی، کمک هزینه ازدواج و پرداخت حق بیمه کارفرمایی و خویش فرما از جمله خدمات غیر مستمر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون هزار و 455 دانش آموز از خدمات بهزیستی بهره مند هستند، تصریح کرد: در شش ماهه سال جاری 21 میلیون و 955 هزار ریال به 78 دانش آموز تحت پوشش بهزیستی استان پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین به صورت ماهانه به دانش آموزان معلول در مقطع دبستان ماهانه 100 هزار ریال، راهنمایی 150 هزار ریال و دبیرستان 200 هزار ریال به عنوان کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شود.

وی با اشاره به حمایت از 114 دانشجوی معلول استان نیز گفت: در سال تحصیلی جاری 276 میلیون و 851 هزار ریال بابت شهریه دانشجویان معلول در دانشگاه های غیر دولتی پرداخت شده است.

اکبری مطلق با بیان اینکه به دانشجویان دولتی شهریه پرداخت نمی شود، تصریح کرد: به این دانشجویان در قالب پاداش 500 هزار تومان پرداخت شده است.

به گفته وی در سال جاری به 15 دانشجوی محصل در دانشگاه های دولتی 12 میلیون و 600 هزار تومان پرداخت شده است.

بهره مندی 9 هزار معلول استان از خدمات بیمه تکمیلی

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 11 هزار معلول استان از خدمات بیمه ای بهزیستی بهره مند هستند، ادامه داد: تا 11 خرداد ماه سال جاری 9 هزار و 100 نفر نیز از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کرده اند.

اکبری مطلق عنوان کرد: از خرداد ماه امسال کمک هزینه درمان جایگزین بیمه تکمیلی شده است.

وی از پرداخت 12 میلیون ریال کمک هزینه مناسب سازی به معلولان استان خبر داد و گفت: در سال جاری 28 میلیون و 437 هزار ریال برای مناسب سازی خودرو به هفت نفر از معلولین پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ماهانه دو هزار و 863 نفر از خدمات مستمر بهزیستی استان بهره مند می شوند، گفت: سالانه 15 میلیارد و 725 میلیون ریال در قالب خدمات مستمر به معلولان استان پرداخت می شود.