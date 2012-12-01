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۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۹

اکبری مطلق:

توانمندسازی 12 درصد معلولان خراسان جنوبی/ کاهش نیم درصدی نرخ معلولیت

توانمندسازی 12 درصد معلولان خراسان جنوبی/ کاهش نیم درصدی نرخ معلولیت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از توانمندسازی 12 درصدی معلولان استان در سال جاری خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اکبری مطلق بعد از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته معلولان با اشاره به وجود 12 هزار و 845 معلول در استان اظهارداشت: این آمار در سال گذشته بیش از 13 هزار و 452 نفر بوده است.

وی با بیان اینکه سالانه باید 10 درصد جامعه هدف بهزیستی توانمند شوند، عنوان کرد: این رقم در خراسان جنوبی به 12 درصد رسیده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی جدی گرفتن فرصت های شغلی و ارائه تسهیلات به معلولان را از دلایل  توانمند شدن معلولان استان عنوان کرد.

وی کاهش نرخ معلولیت را از دیگر سیاست های راهبردی بهزیستی اعلام کرد و گفت: با انجام برنامه های پیشگیرانه نرخ معلولیت در استان خراسان جنوبی 0.5 درصد کاهش یافته است.

اکبری مطلق با اشاره ارائه خدمات مستمر و غیر مستمر به معلولان در استان اظهارکرد: پرداخت کمک هزینه تحصیلی، درمان، مناسب سازی محیط زندگی، کمک هزینه ازدواج و پرداخت حق بیمه کارفرمایی و خویش فرما از جمله خدمات غیر مستمر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون هزار و 455 دانش آموز از خدمات بهزیستی بهره مند هستند، تصریح کرد: در شش ماهه سال جاری 21 میلیون و 955 هزار ریال به 78 دانش آموز تحت پوشش بهزیستی استان پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین به صورت ماهانه به دانش آموزان معلول در مقطع دبستان ماهانه 100 هزار ریال، راهنمایی 150 هزار ریال و دبیرستان 200 هزار ریال به عنوان کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شود.

وی با اشاره به حمایت از 114 دانشجوی معلول استان نیز گفت: در سال تحصیلی جاری 276 میلیون و 851 هزار ریال بابت شهریه دانشجویان معلول در دانشگاه های غیر دولتی پرداخت شده است.

اکبری مطلق با بیان اینکه به دانشجویان دولتی شهریه پرداخت نمی شود، تصریح کرد: به این دانشجویان در قالب پاداش 500 هزار تومان پرداخت شده است.

به گفته وی در سال جاری به 15 دانشجوی محصل در دانشگاه های دولتی 12 میلیون و 600 هزار تومان پرداخت شده است.

بهره مندی 9 هزار  معلول استان از خدمات بیمه تکمیلی

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 11 هزار معلول استان از خدمات بیمه ای بهزیستی بهره مند هستند، ادامه داد: تا 11 خرداد ماه سال جاری 9 هزار و 100 نفر نیز از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کرده اند.

اکبری مطلق عنوان کرد: از خرداد ماه امسال کمک هزینه درمان جایگزین بیمه تکمیلی شده است.

وی از پرداخت 12 میلیون ریال کمک هزینه مناسب سازی به معلولان استان خبر داد و گفت: در سال جاری 28 میلیون و 437 هزار ریال برای مناسب سازی خودرو به هفت نفر از معلولین پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ماهانه دو هزار و 863 نفر از خدمات مستمر بهزیستی استان بهره مند می شوند، گفت: سالانه 15 میلیارد و 725 میلیون ریال در قالب خدمات مستمر به معلولان استان پرداخت می شود.  

کد مطلب 1755738

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