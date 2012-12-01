به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در احکام جداگانه‌ای مجید زین العابدین را به عنوان رئیس اتاق فکر سینما در سیما و محمدتقی رستم وندی را به عنوان رئیس اتاق فکر تئاتر در سیما برگزید.

معاون سیما در حکم انتصاب زین العابدین تأکید کرد: ترویج و گسترش سینمای اخلاق مدار، متعهد و انقلابی در جهت تقویت ایمان معنوی جامعه، راهبرد سیمای جمهوری اسلامی ایران است.

وی از رئیس اتاق فکر سینما در سیما خواست، تشکیل اتاق فکر را با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه سینما و رسانه برای هدایت، راهبری، هماهنگی و نظارت بر برنامه‌های شبکه‌های سیما در الویت کاری خود قرار دهد.

وی همچنین برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور در حوزه سینما و سیاستگذاری و برنامه ریزی برای نحوه پرداختن جشنواره‌های مختلف سینمایی در سیما را از دیگر اولویت‌های کاری رییس اتاق فکر سینما در سیما برشمرد.

معاون سیما همچنین در حکم انتصاب تقی رستم وندی، سیاستگذاری، راهبری، هماهنگی و نظارت بر مقوله تئاتر در شبکه‌های مختلف سیما را نیز از وظایف اتاق فکر تئاتر در سیما دانست.

دارابی از زحمات و خدمات حسین کرمی و تاجبخش فنائیان رؤسای سابق اتاق‌های فکر سینما و تئاتر قدردانی کرد.