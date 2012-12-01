تعداد بزهکاران نوجوان در کانون اصلاح و تربیت قزوین کاهش یافت

حسن نور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آمار مددجویان زیر 18 سال کانون اصلاح و تربیت پسران قزوین سیر نزولی داشته وخوشبختانه با اجرای برنامه های تربیتی و فرهنگی شاهد کاهش بیشترجمعیت کیفری بزهکاران اطفال و نوجوان محبوس در کانون اصلاح و تربیت پسران هستیم.

وی گفت: اجرای طرح 100 برنامه توسط ستاد پیشگیری و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر منجر به کاهش نرخ تحمل کیفر و بازگشت مجدد بزهکاران شده است.

نورمحمدی بیان کرد: تمامی برنامه ها و اقدامات در کانون بر محور اصلاح و تربیت متمرکزاست تا بزهکاران نوجوان را درمسیر زندگی سالم قرار دهد.

وی یادآورشد: در حال حاضر درگیری و سرقت بیشترین آمار جرائم مددجویان محبوس در کانون اصلاح و تربیت پسران قزوین است و در این رابطه کمیته های تخصصی آموزشی مداخله گرانه تشکیل شده است.

رئیس کانون اصلاح و تربیت پسران عنوان کرد: اقدامات مددکاری اجتماعی و تعامل و همکاری دستگاه قضایی استان بیشترین علت کاهش جمعیت کیفری در کانون است و امیدواریم با توسعه و ترویج مجازاتهای جایگزین حبس این امر بطور کامل تحقق یابد.

نورمحمدی اظهارداشت: تلاش کارشناسان و مربیان تربیتی برآن است تا تبعات دوری ازخانواده و جامعه با برنامه های مختلف ازجمله آموزش مهارتهای زندگی، آموزش مهارتهای شغلی وحرفه ای، آموزش های هنری و صنایع دستی، برنامه های مذهبی، فرهنگی و ورزشی کاهش یابد.

وی تأکید کرد: خانواده بهترین محیط برای جذب سالم فرزندان است و والدین با نظارت بر رفتار و کردار فرزندان خود نقش کلیدی در تعیین سرنوشت آنها دارند.

نورمحمدی در پایان گفت: کانون اصلاح و تربیت بهترین فرصت برای بزهکاران اطفال و نوجوان است تا با جبران اشتباهات خود، مسیر درست زندگی را انتخاب کنند.