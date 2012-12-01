دستگیری اعضای باند سرقت طلا در کوهدشت/ جاعلان بیمه روانه زندان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم علیزاده در این رابطه گفت: در پی ارجاع نیابت قضایی از دادسرای شهرستان یزد به ماموران انتظامی کوهدشت در خصوص دستگیری سه سارق منزل بلا فاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان با تشکیل اکیبی از ماموران مجرب و شگردهای خاص پلیسی با هماهنگی مقام قضایی روز گذشته توانستند دو نفر از سارقان را در سطح شهر شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.

وی گفت: سارقان در بازجویی های اولیه تا کنون به یک فقره سرقت منزل در شهرستان یزد شامل سه کیلو گرم طلاجات و فروش آنان به مبلغ 89 میلیون تومان وجه نقد معترف شده اند.

سردار کاظم علیزاده در ادامه اظهار داشت: دو نفر سارق دستگیر شده که دارای سوابق سرقت های متعدد می باشند به جرم خود معترف شدند.

وی درپایان با بیان اینکه تلاش برای دستگیری همدست و مالخر آنان توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت ادامه دارد، گفت: دونفر دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل ماموران انتظامی استان یزد شدند.

جاعلان بیمه تصادف دستگیر و روانه زندان شدند

با تلاش ماموران پلیس آگاهی استان لرستان دو نفر جعل کننده بیمه تصادف دستگیر و یکی از آنان روانه زندان شد.

بنابر این گزارش ماموران پلیس آگاهی استاندر پی مطلع شدن از اینکه دو نفر با ارائه اسناد و مدارک جعلی در راستای یک پرونده تصادف جرحی به جای دو نفر دیگر 20میلیون تومان دیه از یک شرکت بیمه دریافت کرده اند، بلا فاصله موضوع را در دستور کارقرار دادند.

این خبر حاکی است، ماموران پلیس آگاهی استان با کارهای اطلاعاتی، پلیسی با هماهنگی مقام قضایی روز گذشته دو نفرجاعل را در سطح شهر شناسایی و دستگیر کردند.

متهم با قرار صادره روانه زندان شد.

پلیس آگاهی استان لرستان 45 سارق را دستگیر کرد

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان از دستگیری 45 نفر سارق خبر داد.

بنابر این گزارش سرهنگ دالوند در این رابطه اظهار داشت: طرح مبارزه با سرقت ها به منظور مهار و کاهش سرقت ها در سطح استان از تاریخ بیست وهفتم آبان ماه به مدت سه روز در سطح استان به اجرا در آمد که نتایج خوبی نیز در پی داشت.

رییس پلیس آگاهی استان لرستان افزود: در طول مدت اجرای این طرح توسط اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان و شهرستان های تابعه تعداد 45 نفر سارق دستگیر شده اند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سارقان دستگیر شده سارق منزل با 14نفر است، گفت: هشت نفر از افراد دستگیر شده سارق احشام بوده و ما بقی افراد دستگیر شده سارق زورگیر، کیف قاب، سارق خودرو و... هستند.