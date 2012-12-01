به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این مجید رجبی‌معمار مدیر شبکه بازار در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرده بود علی درستکار به این شبکه می‌آید.

"نمودار" درباره مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور است که در آن مجری - کارشناس با حضور مسئولان و کارشناسان طراز اول به بحث و گفتگو می‌نشیند.

درستکار که چند سالی است اجرای "این شب‌ها" را در شبکه یک بر عهده دارد، امشب ساعت 20 به صورت زنده "نمودار" را در شبکه بازار اجرا می‌کند.

درستکار درباره مهمانان امشب برنامه به خبرنگار مهر گفت: تصمیم گرفتیم یکی دو شب اول به معرفی برنامه بگذرد و چرایی ظهور، رسالت و کم و کیف ارائه مطلب را بیان کنیم. بر همین اساس امشب گپ و گفتی با تحریریه برنامه خواهم داشت اما شب‌های بعدی هرشب 20 تا 21 به مدت 60 دقیقه با محوریت رویدادهای اقتصادی روز حرکت خواهیم کرد.

وی افزود: این حرکت نه به عنوان برنامه خبری بلکه به عنوان برنامه‌ای رویدادمحور است که عناوین خبری اقتصادی روز در آن مطرح می‌شود. روی این اخبار گفتگوهای مختصری خواهیم داشت و روی مهم‌ترینشان گفتگوهای مفصل خواهیم کرد.

درستکار از یک بخش طنز با نویسندگی و اجرای شهرام شکیبا خبر داد و اظهار کرد: در این بخش از زوایای مختلف موضوعات را بررسی می‌کنیم.

این کارشناس مجری یادآور شد: موضوع اقتصاد در اذهان عمومی تعریفی سراسر از نان و مرغ و تخم مرغ است اما در "نمودار" به موضوع مهم تدبیر معاش خواهیم پرداخت که در این زمینه درباره مباحث ریز مدیریت مالی خانه تا مدیریت سرمایه‌های خرد خانواده‌ها و کلان آن بحث خواهیم کرد. همچنین به مسائل کلان اقتصادی کشور توجه داریم و در آن بخش با صاحب نظران دولتی و خصوصی در حوزه اقتصاد گفتگو می‌کنیم.

بدون مچ‌گیری به مسایل اقتصادی می‌پردازیم

درستکار تصریح کرد: ما عزم کرده‌ایم به اطلاع رسانی و بالا بردن سطح دانش عمومی به دور از چالش‌های زشت و مچ گیرانه بپردازیم و فضایی برای چکش کاری متوازن و منصفانه و همراه با وقار ایجاد کنیم تا موضوعات اقتصادی کشور با پرهیز از هرگونه جانب‌داری بررسی شود.

به گفته وی "نمودار" تلاش می‌کند در شرایط موجود به همدلی، همراهی و تفاهم بپردازد و فضایی ایجاد کند که به سمت هموار و دلنشین کردن عمران اقتصادی کشور حرکت می‌کند؛ چراکه فضا به اندازه کافی ملتهب و ناهموار است.