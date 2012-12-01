  1. بین الملل
۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۱

السومریه خبر داد؛

بمباران شمال عراق از سوی جنگنده های ترکیه ای

بمباران شمال عراق از سوی جنگنده های ترکیه ای

رسانه های عراقی از بمباران مناطقی در ارتفاعات قندیل در شمال عراق از سوی جنگنده های ترک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، شاهدان عینی در استان سلیمانیه عراق گزارش دادند: جنگنده های ترکیه ای دیشب مجددا مناطق مرزی را در ارتفاعات قندیل در شمال سلیمانیه بمباران کردند.

این شاهدان بیان کردند: جنگنده های ترکیه ای مناطق بولی، کورته ک و قومتانای را در ارتفاعات قندیل هدف قرار دادند و در اثر این حمله که بیش از یک ساعت ادامه داشت مساحت زیادی از بوستانها و جنگلهای منطقه دچار حریق شد.

پایگاه السومریه گزارش داد: ارتفاعات قندیل در مثلث مرزی میان عراق، ترکیه و ایران واقع شده است. جنگنده ها و نیروی توپخانه ترکیه به بهانه حمله به حزب کارگران کردستان ،دهها نفر از غیر نظامیان را در مناطق مرزی عراق با ترکیه کشته و زخمی کرده اند.

کد مطلب 1755762

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها