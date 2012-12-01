بمباران شمال عراق از سوی جنگنده های ترکیه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، شاهدان عینی در استان سلیمانیه عراق گزارش دادند: جنگنده های ترکیه ای دیشب مجددا مناطق مرزی را در ارتفاعات قندیل در شمال سلیمانیه بمباران کردند.

این شاهدان بیان کردند: جنگنده های ترکیه ای مناطق بولی، کورته ک و قومتانای را در ارتفاعات قندیل هدف قرار دادند و در اثر این حمله که بیش از یک ساعت ادامه داشت مساحت زیادی از بوستانها و جنگلهای منطقه دچار حریق شد.

پایگاه السومریه گزارش داد: ارتفاعات قندیل در مثلث مرزی میان عراق، ترکیه و ایران واقع شده است. جنگنده ها و نیروی توپخانه ترکیه به بهانه حمله به حزب کارگران کردستان ،دهها نفر از غیر نظامیان را در مناطق مرزی عراق با ترکیه کشته و زخمی کرده اند.