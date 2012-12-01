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۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۸

هادیان:

490 هزار مترمربع فضای ورزشی در سمنان وجود دارد

490 هزار مترمربع فضای ورزشی در سمنان وجود دارد

دامغان – خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان با اشاره به اینکه 496 هزار مترمربع فضای ورزشی در استان سمنان وجود دارد، تصریح کرد: عمومی کردن، علمی کردن، گسترش ورزش قهرمانی و توسعه فضاهای ورزشی در سطح استان سمنان از مهم ترین اهداف این اداره کل است.

همت هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 496 هزار مترمربع فضای ورزشی در این استان وجود دارد، اظهار داشت: 35 هزار نفر ورزشکار در استان سمنان فعالیت می کنند.

وی تعداد هیئت های ورزشی استان سمنان را 46 هیئت بیان و افزود: 184 مکان ورزشی نیز در این استان وجود دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان مهمترین پروژه های ورزشی استان را تکمیل ورزشگاه 15 هزار نفری سمنان، پنج هزار نفری دامغان و 15 هزار نفری شاهرود بیان کرد.

همتیان در خاتمه با بیان اینکه در استان سمنان 114 باشگاه فعال ورزشی وجود دارد تصریح کرد: امیدواریم با اختصاص اعتبارات و حمایت های مسئولان استان به زودی پروژه های ورزشی استان به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1755767

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