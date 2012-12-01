490 هزار مترمربع فضای ورزشی در سمنان وجود دارد

دامغان – خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان با اشاره به اینکه 496 هزار مترمربع فضای ورزشی در استان سمنان وجود دارد، تصریح کرد: عمومی کردن، علمی کردن، گسترش ورزش قهرمانی و توسعه فضاهای ورزشی در سطح استان سمنان از مهم ترین اهداف این اداره کل است.