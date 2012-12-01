43 میلیارد ریال زکات در اردبیل جمع آوری شد/ رشد 100 درصدی در پرداخت زکات

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی عصر شنبه در دیدار با اعضا ستاد دیه استان افزود: جمع آوری زکات در استان اردبیل از سال 84 به عنوان سال پایه گذاری شروع و هر سال نیز روند صعودی داشته است.

وی میزان زکات جمع آوری شده در سال 84 را 648 میلیون ریال برشمرد و اضافه کرد: این میزان در سال گذشته به بیش از 21 میلیارد ریال رسید که مقایسه این رقم با زکات جمع آوری شده امسال، رشد 100 درصدی را نشان می هد.

مدیرکل کمیته امداد استان ادامه داد: علاوه بر فرهنگ سازی فریضه ‌الهی زکات، برنامه هایی که در این حوزه‌ صورت گرفته باعث رشد پرداخت زکات در سطح استان شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به زکات جمع آوری شده در سنوات گذشته، کمیته‌ امداد استان اردبیل جزو یکی از استانهای برتر در جمع آوری زکات به شمار می رود.

زلالی متذکر شد: امسال زکات به صورت خودجوش و کاروانی تحویل کمیته‌ امداد شد که با همکاری معتمدان روستایی زکات جمع آوری شده در روستاها جهت رسیدگی به امورات فقرا و طرح های عمرانی همان روستا هزینه خواهد شد.

به گفته وی همکاری مبلغان، ائمه جمعه و جماعات، عاملان و معتمدان روستاها در فرهنگ سازی و اعتماد سازی در امر پرداخت زکات بین زکات دهندگان در افزایش میزان زکات استان تاثیرگذار بوده است.

