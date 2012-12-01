صید ماهی استخوانی از دریای خزر در مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آقاپور اظهار داشت: از آغاز فصل صید در بیستم ماه مهر تاکنون 292 تن انواع ماهی استخوانی از دریای خزر در حوزه مازندران صید شد.



وی افزود: 190 تن از این میزان صید مربوط به ماهی کفال، 95 تن سفید، چهار تن کپور و سه تن سایر ماهی ها است.



آقاپور، نامساعد بودن شرایط آب و هوایی و مواج شدن دریای خزر را دلیل کاهش میزان صید در سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: بالا بودن قیمت ماهی سبب شد تا صیادان انگیزه بیشتری برای ادامه صید داشته باشند.

تجهیز اراضی کشاورزی بابل به سامانه آبیاری نوین

مدیرجهاد کشاورزی بابل گفت: امسال بیش از 578 هکتار ازاراضی این شهرستان به سامانه آبیاری تحت فشار به صورت نوین با اعتبار 26 میلیارد ریال تجهیز شده است.

مسعود غلامی افزود: با اجرای طرح آبیاری تحت فشار حدود 80 درصد راندمان مصرف آب افزایش خواهد یافت.



وی، هزینه مورد نیاز برای مجهز کردن هرهکتار اراضی به آبیاری تحت فشار را در این شهرستان 45 میلیون ریال برشمرد.



پایان نصب تجهیزات هیدرومکانیک نیروگاه تلبمه ذخیره ای سیاه بیشه

نصب تجهیزات هیدرومکانیک طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه، به وزن بیش از 10 هزار تن با نصب آخرین بخش از قطعات آکاردئونی آبراهه پایان یافت.

مجری طرح سد نیروگاه تلبمه ذخیره ای سیاه بیشه، وزن تجهیزات نصب شده را بیش از 10 هزار تن برآورد کرد و گفت: سرعت نصب بخشی از تجهیزان این نیروگاه با توجه به سختی کار، در بین طرحهای مشابه کم نظیر بوده است.



فرامرز اخوان اصل با اشاره به اینکه تجهیزات هیدرومکانیک این نیروگاه دارای دو رشته تونل است، افزود: در این طرح مجموعه آشغالگیر و دریچه های اضطراری و سرویس بالادست به وزن 306 تن نصب شده است.



تاکید بر توسعه شهرکهای صنعتی در بلده نور

هادی ابراهیمی، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری مازندران در جمع مدیران بخش بلده شهرستان نور با اشاره به قابلیت های ممتاز پایه ای در مسیر توسعه و بالندگی این بخش، یادآور شد: شهرک صنعتی بلده بعنوان قطب نمای توسعة اقتصادی در این بخش در سایه توجه دولت به مشکلات تولید کنندگان و عاملان اقتصادی واحدهای صنعتی شکوفا خواهد شد.



وی با یادآوری سیاست محوری دولت در حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، بررسی رونق تولید در شهرک صنعتی بلده را در کارگروه ویژه ای خواستار شد.

ابراهیمی از حوزه گردشگری و کشاورزی در بلده بعنوان قابلیت های اثر گذار در توسعه این بخش نام بر د و ادامه داد: طرح تغییر الگوی کشت با هدف اقتصادی شدن فعالیت های زراعی در این بخش با جدیت بررسی و پیگیری خواهد شد.