3 هزار کیلو کود شیمیایی قاچاق در پارس آباد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اردشیر جوانشیر عصر شنبه در حاشیه رسیدگی به این پرونده در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: در پی کسب خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی نیسان حامل کود شیمیایی قاچاق در سطح حوزه استحفاظی، رسیدگی به این موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس این گزارش اکیپی از ماموران به محل های احتمالی اعزام و نهایتا با مشاهده خودرو مورد نظر آن را متوقف کردند.

جوانشیر ادامه داد: در بازرسی از خودرو سه هزار کیلوگرم کودشیمایی قاچاق کشف و راننده خودرو که در زمینه قاچاق کود شیمیایی در سطح شهرستان پارس آباد فعالیت می کرد، دستگیر شد.

وی با اشاره به توقیف خودرو، از تکمیل و ارسال این پرونده به مراجع قضایی خبر داد.

هنگ مرزی پارس آباد همچنین با اشاره به تشدید برخورد با پدیده قاچاق کالا بویژه در مناطق مرزی این شهرستان یادآور شد: برخورد با قاچاقچیان ارز و کالا را در نقاط مرزی پارس آباد به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.

