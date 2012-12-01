بانوان کارته کای خراسان شمالی نایب قهرمان باشگاه های کشور شدند

علی اصغر صابری کریمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پایان رقابت های کاراته قهرمانی باشگاه های کشور سبک "کان ذن ریو"، تیم بانوان خراسان شمالی با کسب 30 مدال در بخش های کاتا و کومیته در رده بندی تیم به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

وی با بیان اینکه این مسابقات با شرکت 320 بانوی کاراته کا از استان های مختلف کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و به میزبانی تهران برگزار شد، افزود: در این مسابقات کارته کاهای این استان موفق شدند در مجموع هشت مدال طلا، 11 مدال نقره و 11 مدال برنز در بخش های مختلف کسب کنند.

صابری کریمان اظهار داشت: در رده سنی نوجوانان و در بخش کاتای تیمی، خراسان شمالی با ترکیب بهاره علایی، مریم قربان پور و شکیرا کهنسال موفق به کسب مدال طلا شد.

وی افزود: در رده سنی جوانان نیز در بخش کاتای تیمی، ترکیب آسیه رجایی، مهتاب علایی و الهه سجادی از خراسان شمالی موفق به کسب مدال طلا شدند و الهام سجادی، شیرین گواهی و فاطمه جعفری دیگر کاراته کاهای این استان نیز به مدال برنز دست یافتند.

به گفته این مسئول در بخش کاتای تیمی رده سنی بزرگسالان نیز تیم استان با زهره حقانی، زهرا شیخ امیرلو و الهه خادمی در رده دوم جای گرفتند.

وی اضافه کرد: در بخش کاتای انفرادی نیز مریم قربان پور موفق به کسب مدال طلا شد، الهام و الهه سجادی، شیرین گواهی و زهرا سجادی به مدال نقره دست یافتند و زهرا زیبایی، مهدیس غلامزاده، شکیرا کهنسال، فاطمه جعفری و مهسا ملازاده مدال برنز را از آن خود کردند.

صابری کریمان تصریح کرد: در بخش کومیته انفرادی نیز الهام سجادی مدال طلا گرفت، شیرین گواهی، فاطمه جعفری، زهره حقانی نعمتی و الهه خادمی به مدال نقره دست یافتند و زهره زیبایی، آسیه رجایی و الهه سجادی نیز موفق به کسب مدال برنز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کان ذن ریو یکی از سبک‌های ایرانی کاراته ‌است که به جهت قدمت فعالیت آن در ایران، توسط فدراسیون کاراته کشورمان به رسمیت شناخته می‌شود.

بنیان گذار این سبک استاد فرهاد وارسته است و در حال حاضر نیز تنها کمربند مشکی دان ۱۰ سبک کان ذن ریو (تنها سبک ایرانی کاراته) در اختیار او قرار دارد.