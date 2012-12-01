مخالفان تصمیمات مرسی پایگاه مردمی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع ، "مراد علی" گفت : تظاهرات امروز نشان داد که مردم حامی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و تصمیمات وی هستند.

وی افزود: تظاهرات امروز در حمایت از محمد مرسی و تصمیمات وی نشان داد که ادعاهای مخالفان درباره حمایت اکثریت مردم مصر از آنها بی اساس است.

مراد علی بیان کرد: حزب آزادی و عدالت به سوی همه گروهها دست دوستی دراز می کند و آماده گفتگو با همه طرفها در هر زمان و مکان است.

وی افزود: دعوت لیبرالها و گروههای چپ به نافرمانی مدنی و اعتصابات سراسری با مخالفت مردم روبرو می شود، زیرا کشور تحمل این اقدامات را ندارد.

این عضو حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین مصر گفت : گروههای لیبرال و چپ چگونه می خواهند تهدیدهای خود را اجرایی کنند در شرایطی که پایگاه مردمی ندارند.

تاکید مرسی بر باز بودن درهای گفتگو به روی همه گروهها

از سوی دیگر "یاسر علی" سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت: رئیس جمهوری مصر در دیدار اخیر خود با گروههای سیاسی تاکید کرده است که درهای گفتگو باز است.

وی با بیان اینکه برگزاری همه پرسی با توجه به اینکه قضات فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده اند دشوار است، افزود: سخن گفتن در این باره هنوز زود است، زیرا شرایط مشخص نیست.

وی همچنین از دیدار اعضای کمیته تدوین قانون اساسی و برخی اعضای مجلس شورا با محمد مرسی در ساعت 19 به وقت محلی امروز به وقت قاهره خبر داد.