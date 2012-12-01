25 بیمار آلوده به ویروس ایدز در خراسان شمالی شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: تاکنون 25 بیمار آلوده به ویروس ایدز در این استان شناسایی شده است.

رضا فاضلی روابط نامشروع جنسی و استفاده مشترک از سرنگ های آلوده را دو راه عمده انتقال بیماری ایدز عنوان کرد و افزود: ویروس HIV از طریق تماس جنسی با فرد مبتلا، استفاده مشترک از وسایل تزریق و یا دیگر ابزار تیز و برنده نظیر تیغ سلمانی و سوزن خالکوبی آلوده، انتقال خون و فرآورده های خونی آلوده و از مادر مبتلا به نوزاد، وارد بدن می شود.

وی اظهار داشت: با وجود آن که سه دهه از شناخت بیماری ایدز می گذرد اما هنوز حدود 40 میلیون نفر مبتلا به این ویروس در جهان زندگی می کنند و حدود 30 میلیون نفر نیز تاکنون به دلیل این بیماری جان باخته اند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیش از 24 هزار نفر مبتلا به این بیماری در کشور شناخته شده اند، گفت: 91.5 درصد آمار مبتلایان را مردان و 8.5 درصد آن را زنان تشکیل می دهند و حدود 47 درصد از مبتلایاننیز در گروه سنی 34 - 25 سال قرار دارند.

کارشناس مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: آمار مبتلایان به ایدز در خراسان شمالی در حال حاضر 25 مورد است که شش نفر از این افراد در سال جاری شناسایی شده اند.

یادواره ۱۸ شهید ایور برگزار شد

چهارمین یادواره، ۱۸ شهید شهر ایور از توابع شهرستان گرمه در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

امام جمعه شهرستان گرمه در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و سالروز حماسه 9 دی گفت: در فتنه 9 دی سال گذشته ادامه دهندگان راه شهدا، با تبعیت از رهبر معظم انقلاب به صحنه آمدند و آن را در نطفه خفه کردند.

حجت الاسلام یونس علی افزود: در جریان این فتنه دشمنان انقلاب توطئه پیچیده ای را برای براندازی نظام اسلامی چیدند که به لطف خداوند متعال و با انسجام، وحدت، بصیرت و پشتیبانی ملت، این فتنه خنثی شد.

صدور مجوز تاسیس شرکت های تعاون در گرو مطالعه در مزارع است

معاون دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: مبنای صدور مجوز برای تاسیس شرکت های تعاونی تولید و سهامی و زراعی در استان ها، انجام مطالعات فاز شناختی در مزارع است.

سیامک جلیلوند اظهار کرد: بدون اجرای این مطالعات مجوزی برای ایجاد شرکت های مزبور صادر نخواهد شد.

وی افزود: کمبود آب، افزایش قیمت نهاده ها و ماشین آلات، حذف یارانه، اقتصادی نبودن تولید در زمین های کوچک و نبود مدیریت کارآمد در واحدهای کشاورزی خرد ضرورت تشکیل نظام های بهره برداری مناسب برای یکپارچه سازی زمین ها و یکجاکشتی را بیش از پیش افزایش داده است.

جلیلوند گفت: تشکیل شرکت های تعاونی تولید، سهامی و زراعی و کشت و صنعت از جمله این نظام های بهره برداری در بخش کشاورزی هستند.