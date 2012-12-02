اجرا نشدن قوانین حمایت از معلولان/زمینه حضور معلول در جامعه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، همه در جامعه امروزی به این باور رسیده ایم که معلولیت محدودیت نیست و افراد معلول هم مانند انسان های دیگرجامعه باید یک زندگی عادی داشته باشند.

9391 معلول تحت پوشش بهزیستی استان سمنان

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه 9 هزار و391 معلول بینایی، شنوایی، جسمی و حرکتی، اعصاب و روان و سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان سمنان هستند، افزود: در سازمان بهزیستی خدمات قابل توجهی شامل، توانبخشی پزشکی، خدمات توانبخشی آموزشی، خدمات توانبخشی اجتماعی، خدمات توانبخشی حرفه ای و خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه به معلولان ارائه می شود.

امیر خراسانی بیان داشت: معلولیت مرتبط است با محرومیت هایی که فرد به عنوان نتیجه نقص (اختلال) و ناتوانی تجربه می کند، به عبارت دیگر معلولیت عبارت است از فقدان یا کاهش فرصت ها برای سهیم شدن در زندگی عادی اجتماعی، در سطحی برابر با دیگران.

دولت موظف است تسهیلاتی را برای ایجاد شغل معلولان ارائه دهد

وی با اشاره به ماده دو قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اظهار داشت: همه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

خراسانی تصریح کرد: در ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معولان ذکر شده است که دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول تسهیلاتی را ارائه دهد.

ثبت اطلاعات معلولان در بانک مددجویان

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه در بانک اطلاعاتی مددجویان سازمان بهزیستی همه اطلاعات پرونده معلولان "شناسنامه ای، وضعیت اقتصادی و ..." و خدمات ارائه شده توسط بهزیستی ثبت شده است افزود: با درج کدملی می توان به کل اطلاعات معلول در این سامانه دست یافت.

نقش مهم مناسب سازی برای حضور معلولان در جامعه

خراسانی با انتقاد از عدم اجرای قانون مناسب سازی اماکن و معابر، گفت: متاسفانه معلولین در جامعه امروز ما در اجتماع و در کنار مردم حضور ندارند.

وی با بیان اینکه معلولیت تنها شامل فردی که دچار ناتوانی های جسمی، حرکتی یا ذهنی است، نمی شود، بلکه فردی که به طور موقت دچار نقص عضو شده یا افراد سالمند، جانبازان، مادران باردار یا اشخاصی که به خاطر بیماری‌های عضلانی یا دیسک کمر نمی‌توانند از فضاهایی که برای افراد عادی در نظر گرفته شده استفاده کنند نیز نیازمند استفاده از اماکن و معابر مناسب سازی شده هستند عنوان کرد: بنابراین در ساخت و سازهای اماکن صرفاً نگاه به تعداد آمار معلولان و تصمیم گرفتن بر اساس آن عادلانه نیست.

مسئولان توجهی به بحث مناسب سازی ندارند

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در خصوص علت عدم توجه مسئولین استان به قانون مناسب سازی اماکن و معابر، افزود: متاسفانه در جامعه امروز ما، معلولین در اجتماع و در کنار مردم نیستند و این یکی از عواملی است که کمتر به آنها توجه شده است.

خراسانی تصریح کرد: سیاست سازمان بهزیستی بر این است که به جای گسترش مراکز شبانه روزی، بستری فراهم شود که معلولان در کنار خانواده و در اجتماع رشد کنند.

وی با اشاره به افزایش روز افزون معلولیت‌های اکتسابی، در کشور، اجرای طرح مناسب سازی معابر و اماکن عمومی را یک ضرورت دانست و گفت: قانون مناسب سازی معابر و اماکن از سال 83 مصوب شده ولی تاکنون به طور جدی به آن توجه نشده است.

مناسب سازی 30 درصد از اماکن و معابر عمومی استان سمنان



مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه 30 درصد اماکن و معابر استان سمنان به طور کامل و متناسب با نیاز معلولین مناسب سازی شده است، اذعان داشت: طبق برنامه پنجم توسعه، شهرداری‌ها، دستگاه‌های مرتبط و حتی دهیاری‌ها نیز موظفند که این قانون را رعایت کنند ولی متاسفانه این قانون چندان جدی گرفته نشده و شرایط در کل کشور چندان ایده آل نیست.

خراسانی نقش شهرداری‌ها را در مناسب سازی اماکن عمومی بیش از همه دستگاه‌ها مهم دانست و گفت: شهرداری به دلیل نظارت بر ساخت و ساز اماکن و معابر شهری در اجرای این قانون نقش کلیدی دارد و باید به مناسب سازی اماکن و معابر نیز توجه کند.

خودداری شهرداری‌ها از دادن پایان کار به ساختمان‌هایی که به مناسب سازی توجه ندارند

وی افزود: شهرداری‌ باید از دادن پایان کار و پروانه ساخت به ساختمان‌های دارای کاربری عمومی که به این قانون توجه ندارند، خودداری کند، همچنین، مسکن و شهرسازی نیز باید با نظارت بر دستگاه‌های دولتی به رعایت اصول و استانداردهای مناسب سازی توجه داشته باشد.

خراسانی همچنین نقش سازمان نظام مهندسی را در اجرای قانون مناسب سازی اماکن عمومی موثر دانست و خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی از طریق تهیه نقشه و نظارت بر ساخت و سازها در اجرای این قانون نقش آفرین است.

مهمترین برنامه روز جهانی معلولان در استان سمنان

خراسانی گفت: برپایی مراسم بزرگداشت معلولین درهر شهرستان، برپایی نمایشگاه توانمندسازی معلولان در هر شهرستان و افتتاح مرکز غربالگری شنوایی در شهرستان میامی از مهمترین برنامه های روز جهانی معلولین در استان سمنان است.

وی تصریح کرد: از بین بردن موانع برای ایجاد جامعه ای فراگیر و قابل دسترسی برای همه اقشار، شعار امسال روز جهانی معلولان است.

جایگاه خاص افراد فاقد توان جسمی لازم، در دین اسلام

فرماندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این سخن مقام معظم رهبری که "نگهداری از معلولان و بزرگانی که از سلامت جسمی بر خوردار نیستند یکی از بزرگترین صدقات و حسنات است" گفت: دین اسلام برای افرادی که توان جسمی لازم را ندارند جایگاه و اهمیت خاصی را قائل شده است.

حسن سعدالدین با بیان اینکه در ازای نگهداری از کسانی که توانایی جسمی ندارند پاداش های معنوی خاصی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: ماهم برای اطاعت از دین مبین اسلام موظف هستیم در جهت رفع مشکلات معلولان در حد مقدور اقدام کنیم.

مناسب سازی اماکن عمومی موجب پویایی معلولان می شود

وی با اشاره به بحث مناسب سازی اماکن عمومی گفت: مناسب سازی نه تنها می تواند منجر به سهولت تحصیل معلولان شود بلکه باعث پویایی و جلوگیری از انزوا می شود.

فرماندارسمنان افزود: باید به یک نکته توجه داشت که شاید یک فرد معلول با دیگران تفاوت هایی داشته باشد اما هرگز نباید به خود اجازه دهیم که تکیه بر ناتوانی فرد داشته باشیم چون همین امر باعث مشکلات وی می شود.

سعدالدین گفت: متاسفانه فراهم نبودن امکانات توانبخشی و وسایل نقلیه شهری، نداشتن سرویس های بهداشتی مخصوص معلولان، کمبود تجهیزات در واحدهای خدماتی ویژه، کمبود صندلی چرخدار سالم، نداشتن فضاهای تفریحی، ایجاد سطح شیب دار، اشتغال و ... از مهمترین دغدغه معلولان است.

معلولیت محدودیت نیست

سعدالدین از همه مسئولان و مردم خواست تا برای رفع مشکلات معلولان سعی و تلاش کنند تا آنها هم به راحتی مانند افراد عادی به زندگی خود ادامه دهند.

وی در خاتمه با تاکید بر این موضوع که معلولیت محدودیت محسوب نمی شود، گفت: معلولان باید پر رنگ وارد اجتماع شوند.

گزارش از اعظم سالار