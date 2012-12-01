به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد طباطبایی با اشاره به اجرای طرح توسعه امامز‌اده حمزه‌علی بلداجی اظهار داشت: این امامزاده یکی از زائرپذیر‌ترین امامزادگان این استان است که هر ساله پذیرای جمع کثیری از مردم این استان و استان‌های همجوار است.

وی با بیان اینکه طرح توسعه این امامزاده در حال حاضر از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، افزود: برای اجرای این طرح تاکنون بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات اداره اوقاف و امور خیریه، درآمد امامزاده و اعتبارات استانی هزینه شده است.

طباطبایی اذعان کرد: طرح توسعه امامزاده شامل سالن‌های اجتماعات، کتابخانه دیجیتالی، خانه عالم، ساخت بازارچه و گسترش تربت‎‌خانه امامزاده می‌شود.

300 هزار نفر سالانه از امامزاده حمزه علی بازدید می کنند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: توسعه پارکینگ، ساخت زائرسرا با 24 سوئیت، توسعه سرویس بهداشتی و بهبود امکانات اولیه رفاهی ویژه گردشگران و زائران این مکان از دیگر بخش‌های طرح توسعه این امامزاده است.

طباطبایی گفت: شهرداری و مسئولان بخش بلداجی باید در زمینه ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و زائران این بقعه متبرکه تعامل بیشتری با این اداره داشته باشند.

وی افزود: برش کوه کنار بقعه متبرکه امامزاده یکی از اولویت‌های مهم در طرح جامع این امامزاده است که هزینه آن 300 میلیون ریال برآورد شده است.

طباطبایی با بیان اینکه سالانه 300 هزار نفر از این امامزاده دیدن می‌کنند، بیان کرد: باید مسئولان استانی و شهرستانی به طرح توسعه این امامزاده یک نگاه ویژه داشته باشند.

افزایش 50 درصدی تعداد موقوفات در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: در چند سال اخیر تعداد موقوفات در این استان از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است.

حجت‎الاسلام محمد طباطبایی در جمع مبلغین اعزامی در دهه اول محرم اظهار داشت: استفاده مؤثر و بجا از ظرفیت‎های حوزه‌های علمیه اعم از طلاب، روحانیون، مبلغان از عوامل مؤثر پیشبرد اهداف این سازمان است.



وی نشر فرهنگ وقف را ضروری دانست و گفت: با تلاش‌هایی که در راستای فرهنگ سازی این سنت حسنه صورت گرفته سبب رشد 50 درصدی تعداد موقوفات در چند سال اخیر در استان شده است.



طباطبایی بر ضرروت ترویج فرهنگ وقف و انفاق در جامعه تأکید کرد و افزود: وقف از افتخارات دین اسلام است و به طور غیرمستقیم در قرآن و به طور مستقیم در سیره‏ پیامبر(ص) و ائمه(ع) به آن توجه فراوان شده است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از نظر اسلام وقف راه‌‏گشایی برای رفع محرومیت‏‌های مادی و معنوی جامعه و یادگار جاودانه‏‌ای از کرامت انسان به پیشگاه بشریت و پیوند با آفریدگار متعال است.

نشست هم اندیشی روحانیون استان چهار محال و بخیاری برگزار شد



نشست هم اندیشی روحانیون استان چهار محال و بخیاری با موضوع وقف و بقاع متبرکه برگزار گردید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهار محال و بختیاری گفت: شیوه های توسعه و ترویج فرهنگ وقف در نشست هم اندیشی بحث و تبادل نظر شد.

طباطبایی با اشاره به تأثیر گذاری چنین نشست هایی در ترویج فرهنگ وقف و انفاق در جامعه اشاره کرد و گفت: با تلاشهایی که در راستای فرهنگ سازی این سنت حسنه صورت گرفته است سبب رشد 50 درصدی تعداد موقوفات در چند سال اخیر در استان شده است.

کلاس های آموزشی تکنسین داروخانه در واحد جهاد دانشگاهی شهرکرد برگزار شد

کلاس های آموزشی تکنسین داروخانه توسط انجمن علمی بهداشت و با همکاری جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری ویژه دانشجویان رشته های بهداشت، پرستاری و شیمی در واحد جهاد دانشگاهی برگزار شد.



معاون پژوهش و فناوری واحد شهرکردگفت: دوره آموزشی تکنسین داروخانه یکی از دوره های کاربردی برای دانشجویان رشته های بهداشت، پرستاری و شیمی است که با حضور 90 نفر دانشجو و به مدت 100 ساعت شامل 76 ساعت دوره تئوری و 24 ساعت کار عملی در داروخانه، برگزار شد.



رحیمی افزود: با تشکیل این دوره های آموزشی فرصت خوبی برای بکارگیری فراگیران علاقه مند به کار در داروخانه فراهم خواهد شد.



وی بیان کرد: به هنرجویان شرکت کننده در این دوره از طرف انجمن داروسازان ایران گواهی معتبر اعطا خواهد شد.

برگزاری سوگواره تعزیه در شهرستان فارسان



رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان فارسان گفت: همزمان با دهه دوم محرم، سوگواره آئینی و مذهبی با حضور تعزیه خوانان و مرثیه سرایان در فارسان برگزار شد.

فرزاد صفدری گفت: با مشارکت 23 گروه تعزیه فعال شهرستان و به مناسبت ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان امام حسین (ع) ویاران باوفایش بیش از 160 تعزیه در سطح شهرستان فارسان اجرا شد.

وی ادامه داد: ترویج اشاعه فرهنگ عاشورا واحیاء فریضه امر به معروف ونهی از منکر بااجرای برنامه های هنری در جامعه را وظیفه هنرمندان دانست.

ظرفیت های نهضت حسینی زمینه ی تولید آثار ماندگاراست

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ظرفیت‌های حماسی واقعه عاشورا به‌دلیل وجود مؤلفه‌های بی بدیل امکان مناسبی برای تولید آثار فاخر حماسی در گستره ادبیات است.

حسین گنجی در نشست هماهنگی برگزاری سوگواره ی سراسری خون و خورشید گفت: یکی از ابعاد مهم پژوهش در فرهنگ عاشورارا بعد حماسی واسطوره‌ای دانست.

وی بیان داشت:ظرفیت‌های حماسی واقعه عاشورا به‌دلیل جنبه‌های عدالت طلبانه و وجود شجاعت، مظلومیت و جهاد امکان مناسبی برای تولید آثار فاخر حماسی در گستره ادبیات است.



گنجی افزود: شخصیت محوری، اندیشه و حادثه از جمله اساسی ترین مباحث ادبیات است و این سه موضوع در حادثه عاشورا در اوج است. در واقع همه چیز در اوج است.