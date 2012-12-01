تکمیل بررسی لایحه همکاری های قضایی بین المللی در مجلس

محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع جلسه روز یکشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: لایحه همکاری های قضایی بین الملی است که تا پیش از این در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بوده است، برخی از مواد آن نیز بررسی و تصویب شده اند و فردا هم مواد دیگر آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم فریدن در خانه ملت با اشاره به دیگر لوایحی که در دستور کار کمیسیون متبوعش قرار دارد، بیان داشت: لایحه مربوط به قضازدایی، لایحه مجازات های جایگزین حبس و لایحه اصلاح قانون مصرف های مالی از جمله لوایح دیگری است که در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.



