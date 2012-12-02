به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری عصر شنبه در سومین جلسه انجمن کشاورزی و منابع طبیعی بسیج مهندسین که در اداره کل دامپزشکی استان سمنان برگزار شد با اشاره به این که مسئولین باید به انرژی های نوین نیز یارانه اختصاص دهند، گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اگر ما از لحاظ اقتصادی به خودکفایی نرسیم، از لحاظ سیاسی هم خودکفا نخواهیم شد.

وی با تاکید بر این که باید بتوانیم به صورت پایلوت از فتوسل (انرژی خورشیدی) به جای انرژی فسیلی و قدیمی استفاده کنیم افزود: این تغییر نگاه‌ها باید توسط سازمان بسیج مهندسین به مسئولان و تصمیم ‌گیرندگان امر انتقال داده شود تا برنامه ‌ریزی دقیق و منسجم در زمینه رشد و شکوفایی استان صورت گیرد.

دامداران تعریف درستی از واژه قرنطینه ندارند

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با یادآوری این مطلب که بسیاری از دامداران ما تعریف درستی از واژه قرنطینه ندارند تصریح کرد: قرنطینه رعایت نکات ساده بهداشتی در تمام محیط است و اگر این عوامل رعایت نشود و مصرف خودسرانه و بی ‌رویه داروهای دامی هم در میان دامداران ادامه داشته باشد این امر موجب تهدید سلامت عمومی جامعه و شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام خواهد شد.

عامری بیمه اجباری دامدارها را به نفع آن ها دانست و عنوان کرد: اگر به دامدار خسارتی وارد شود، بیمه خسارت را پرداخت می‌کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه بخش آموزش و ترویج باید تقویت شود تا صنعت کشاورزی کشور نیز به رشد همه جانبه دست یابد خاطر نشان کرد: در اکثر کشورها به آموزش به چشم یک سرمایه گذاری موفق نظر می شود چرا که آموزش درست و اصولی باعث افزایش بازدهی خواهد شد.

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان یکی از مشکلات بخش کشاورزی و دام را نبود برنامه ریزی جامع و متمرکز دانست و یادآور شد: باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که در استان‌های پربارش کشور که بخش کشاورزی فعال است بتوانیم ذرت و سویا را تامین کنیم و در استان‌های دارای اقلیم خشک به پرورش دام نوین و تولید در بخش‌های صنعتی بپردازیم.

عامری در پایان ابراز داشت: سازمان بسیج مهندسین می‏ تواند برای انعقاد قرارداد با سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای آموزش و ترویج کشاورزان وارد عمل شود.

بنا بر این گزارش: بسیج مهندسین با برخوداری از نخبگان جامعه مهندسی، برای تولید راهکار و ایده در بخش های مختلف از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، عمران و انر‍ژی گام های موثری برداشته است.