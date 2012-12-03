واکسیناسیون صحیح راه مقابله با بیماری نیوکاسل

قاسم رضائیان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بیماری نیوکاسل گفت: این بیماری یک بیماری ویروسی است که در مرغها مشکلات تنفسی به وجود می آورد.

وی ادامه داد: این بیماری به دلیل عدم رعایت نکات و امنیت بهداشتی در مرغداریها به وجود می آید که به دلیل مدیریت ناصحیح تعدادی از مرغ های استان به این بیماری مبتلا شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس در خصوص راه های مقابله با این بیماری اظهار داشت: یکی از مهمترین راه های مقابله به بیناری نیوکاسل برنامه واکسیناسیون صحیح و رعایت اصول بهداشتی است.

رضائیان زاده با بیان اینکه این بیماری به راحتی قابل پیشگیری است، بیان کرد: با رعایت اصول پرورش و استفاده از سیستمهای تهویه می توان از بیماری جلوگیری کرد.